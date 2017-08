"Fack Ju Göhte 3": Der erste Teaser - die ersten Bilder!

Donnerstag, 10. August 2017, 19:14 Uhr

Im dritten und letzten Teil von „Fack Ju Göhte“ kehrt Deutschlands beliebteste Bildungslücke Herr Müller zurück in die deutsche Schulwelt, in der seine Monsterklasse ihrem Ruf gerecht wird und für Ausnahmezustände an der Goethe-Gesamtschule sorgt!

Die Gang is bäck: Burak (Aram Arami), Zeynep (Gizem Emre), Chantal (Jella Haase) und Danger (Max von der Groeben) mischen ihre Schule ein letztes Mal auf. Foto: Constantin Film/ Reiner Bajo

Ab dem 26. Oktober wird es wilder, verrückter, aber auch existentieller als je zuvor. Denn dieses Mal geht es um alles: Wer packt die Schule und wem droht das soziale Aus? Um die Wartezeit auf den #FinalFack zu verkürzen, präsentiert Constantin Film heute den ersten Teaser! Und wir haben die ersten Szenenbilder!

Und darum geht’s: Homo Faber, Kurvendiskussion, Asbest in den Toiletten. An der Goethe-Gesamtschule herrscht Stress: Zeki Müller (Elyas M’Barek) will Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und die anderen Schüler zum Abitur peitschen, doch die Chaosklasse ist wenig kooperativ, denn die nette Dame vom Berufsinformationszentrum (BiZ) hat ihnen die Zukunftsaussichten ordentlich vermiest.

Nun erreicht das Frustrationslevel ganz neue Höhen, was sich in maximaler Leistungsverweigerung und Schülereskalation äußert.

Stressabbau à la Danger (Max von der Groeben). Jetzt muss die Farbe nur noch auf die Leinwand… Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo

Kann Herr Müller auch Motivation? Direktorin Gudrun Gerster (Katja Riemann) jedenfalls ist keine große Hilfe, seit sie mit dem Bildungsministerium im Clinch liegt und als letzte Gesamtschule des Bundeslandes mit Imageproblemen zu kämpfen hat, an denen die Problemschüler nicht ganz unschuldig sind. Wenigstens bekommt Zeki Müller Unterstützung von Neuzugang Biggi Enzberger (Sandra Hüller), die ihm bei einem Antimobbing-Seminar aushilft.

Biggi (Sandra Hüller), Direktorin Gerster (Katja Riemann) und Frau Leimbach-Knorr (Uschi Glas) halten im Lehrerzimmer die Stellung. Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo

Zeki (Elyas M’Barek) braucht mal 5 Minuten Pause. Aber Rauchen ist schlecht für die Gesundheit, so sad. Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo