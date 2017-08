Gewinnspiel: Carolin Kebekus in "Schatz nimm Du sie!"

Donnerstag, 10. August 2017, 17:10 Uhr

Die Familienkomödie SSchstz, nimm Du sie!“ erscheint am 17. August auch auf DVD, Blu-Ray und via Video on demand. Eine herrlich böse Satire über Erziehungsberechtigte, die das genaue Gegenteil von heutigen Helikopter-Eltern sind. Mit Allround-Talent Carolin Kebekus in ihrer ersten Kinohauptrolle.

Foto: Eurovideo

Und darum geht’s: Toni (Carolin Kebekus) und Marc (Maxim Mehmet) wollen sich scheiden lassen, denn die große Leidenschaft scheint erloschen. Doch das mit dem Neuanfang ist gar nicht so leicht: Jeder der beiden hat gerade die Chance auf einen Job im Ausland. Wer kümmert sich also um die Kinder Emma (Arina Prokofyeva) und Tobias (Arsseni Bultmann)?

Die Eltern schmieden einen Plan: Emma und Tobias sollen entscheiden, bei wem sie wohnen wollen! In einem Sorgerechtsstreit der ganz besonderen Art versuchen Toni und Marc nun, ihre Kinder mit den abenteuerlichsten Tricks davon zu überzeugen, dass sie beim jeweils anderen besser aufgehoben sind…



