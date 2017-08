Pink: Neues Album kommt im Oktober

Donnerstag, 10. August 2017, 12:10 Uhr

Pink alias Alecia Moore verrät, dass ihr neues Album ‚Beautiful Trauma‘ am 13. Oktober erscheint. Auf Instagram postete die Sängerin das Artwork zu ihrem kommenden siebten Studioalbum, das ein Follow-up zu ihrer letzten Platte ‚The Truth About Love‘ von 2012 ist.

Foto: Instagram/Pink

Das Bild untertitelte sie mit folgenden Worten: „Ich könnte gerade nicht aufgeregter sein. Meine Single ‚What About Us‘ kommt heute heraus und mein neues Album ‚Beautiful Trauma‘ am 13. Oktober. Ich bin nachweisbar wahnsinnig stolz auf dieses Album.“ Die 37-Jährige Sängerin ließ es sich auch nicht nehmen, ihren Fans für ihre Unterstützung zu danken: „Es ist eine Weile her und ich bin dankbar für all die Jahre, die wir hatten. Freue mich auf das nächste Kapitel mit euch.“ Seit dem Erscheinen ihrer letzten Platte hat sich die ‚Just Like Fire‘-Interpretin verstärkt auf ihr Familienleben konzentriert.

Ein Beitrag geteilt von P!NK (@pink) am 7. Aug 2017 um 7:13 Uhr

Im Dezember 2016 kam so ihr Sohn Jameson auf die Welt, ein kleines Geschwisterchen für ihre sechs Jahre alte Tochter Willow. Ihr Konzert-Comeback feierte die Künstlerin dann im Juli bei einem Festival in Milwaukee, Wisconsin. Nach dem Gig gestand Pink auf ihrem Social Media-Account, wie nervös sie der Auftritt gemacht habe: „Ich bin so froh, dass die erste Show vorbei ist. Haha. Nach vier Jahren ist es natürlich immer ein wenig nervenaufreibend, wieder neu anzufangen. Aber ich habe einen Blick auf eure Gesichter geworfen und mein Herz wurde mit Liebe erfüllt.“