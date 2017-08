Was macht eigentlich Harald Schmidt?

Donnerstag, 10. August 2017, 9:38 Uhr

Der Fernsehentertainer und Kolumnist Harald Schmidt ist nicht gefragt worden und hat aber auch keine Lust, mit einer neuen Show für einen Streamingdienst zu arbeiten.

Foto: WENN

Der TV-Entertainer, der am 18. August 60 Jahre alt wird, will nicht im Stil seines US-Pendants David Letterman über einen Streamingdienst neue Fans gewinnen. „Ich habe mich mit meinem wichtigsten Berater getroffen, mit mir selbst, und mich gefragt: Käme das auch für dich in Frage“, sagte Schmidt in seiner Kolumne „Schmidts Daily“ auf dem Portal „Spiegel Daily“. Die Antwort habe gelautet: „Nein, nein, nein!“ Denn er habe ja bereits seine Kolumne. „Netflix, ihr habt gut daran getan, bei mir noch nicht angefragt zu haben. Denn ihr hättet euch eine solche Abfuhr geholt, das ist der Wahnsinn.“

Der Streamingdienst Netflix hatte am Dienstag angekündigt, eine Gesprächsreihe mit US-Moderator Letterman (70) zu bringen, die in sechs Teilen im nächsten Jahr laufen soll. Vor zwei Jahren hatte Letterman seinen Abschied vom Sender CBS gegeben, für den er seit 1993 seine „Late Night“ präsentiert hatte. (dpa)