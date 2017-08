Gewinnspiel Vanessa Mai: Das neue Album ist da

Freitag, 11. August 2017, 15:55 Uhr

„Regenbogen“ heißt das neue Album von Vanessa Mai, das heute auf den Markt kommt. Es ist das dritte Soloalbum der Künstlerin, aber es reiht sich nicht einfach an die Kette der letzten Erfolge, sondern es ist diesmal etwas ganz Außergewöhnliches.

Foto: Becher/WENN.com

„Mit keinem anderen Album war ich so sehr ich selbst, wie diesmal. Mit keinem anderen Album konnte ich mich so sehr identifizieren.“ Die enge Authentizität kam durch einen Paradigmenwechsel ihrer Karriere. Aus der reproduzierenden Künstlerin wurde die durch und durch kreative. Klar, auch davor hatten schon Autoren und Komponisten ihre Songs für die 25-jährige Sängerin maßgeschneidert, doch „es ist etwas ganz anderes, wenn man seine Gefühle, seinen Schmerz, selbst in Worte fasst.“ Die kleinen Storys des Alltags, die großen Empfindungen erzählt in eigenen Worten.

„Nicht alle Songs sind von mir“, sagt die schöne, nur 1,60m kleine Dame. „aber ich habe bei allen Songs mitgearbeitet, bei den Lyrics, der Produktion, so konnte ich meine Gefühle einfach authentisch umsetzen.“

Foto: SonyMusic/Sandra Ludewig

Dieter Bohlen, der auch schon das letzte Erfolgsalbum von den Reglern her steuerte, war auch auf „Regenbogen“ für 13 Songs als Komponist und Produzent verantwortlich. „Ein Regenbogen“, sagt Vanessa Mai, „ist ein ganz wunderbares Zeichen. Ein Symbol für Reinheit und Frische. Für das neue Erleben nach dunkler Zeit. Und er sieht fantastisch aus. Vielleicht, weil er so bunt ist.“

Wenn sie im Frühjahr 2018 für ihre große Tour auf die Bühnen geht, wird es sicherlich ein anderes Feeling sein als bisher. „Ich kann dem Publikum noch intensiver meine eigenen Geschichten erzählen, meine eigenen Empfindungen plausibel machen. Das gibt mir enorme Sicherheit. Ich habe jetzt jahrelang wie ein Schwamm aufgesogen, was rund um mich geschah, ich habe unendlich viel lernen können. Jetzt ist es Zeit, das alles umzusetzen.“

TOURDATEN:

19.04.2018 Dresden, Philharmonie

20.04.2018 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

21.04.2018 Rostock, Stadthalle

04.05.2018 Düren, Arena Kreis Düren

05.05.2018 Oldenburg, Weser-Ems-Halle/Kongresshalle

07.05.2018 Bielefeld, Stadthalle

08.05.2018 Leipzig, Arena

10.05.2018 Berlin, Tempodrom

11.05.2018 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

12.05.2018 Frankfurt, Jahrhunderthalle

13.05.2018 Erfurt, Messe

14.05.2018 München, Circus Krone

17.05.2018 Mannheim, Rosengarten – Mozartsaal

18.05.2018 Chemnitz, Stadthalle – Großer Saal

09.06.2018 Stuttgart, Porsche Arena