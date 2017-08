Katie Holmes in Bestseller-Verfilmung "The Secret"

Freitag, 11. August 2017, 19:36 Uhr

Katie Holmes wird die Hauptrolle in ‚The Secret – Das Geheimnis‘ übernehmen. Das Buch schnellte 2006 an die Spitze der internationalen Bestseller-Charts und holte New-Age-Selbsthilfe aus den Tiefen der Vergessenheit in den Mainstream.

Foto: WENN.com

Nun wird das Buch zum Film wie ‚Deadline‘ berichtet und die Schauspielerin wird darin die Hauptrolle spielen. Bekah Brunstetter schrieb das Drehbuch, während Andy Tennant (Hitch – Der Date Doktor) die Regie übernimmt. Holmes soll angeblich eine verwitwete Mutter von drei Kindern spielen, die einen Handwerker anstellt, um Sturmschäden an ihrem Haus zu reparieren. Dabei kommt er der Familie näher, als ihm eigentlich lieb ist.

Der Produzent Robert Cort ließ verlauten: „Unsere Filmemacher haben eine fesselnde Familien-Liebesgeschichte erschaffen, die die Prinzipien von ‚The Secret‘ transportiert. Wir planen, einen Film zu machen, der so lustig, emotional und liebenswert wie gleichermaßen hoffnungsvoll ist.“ Auch Rhonda Byrne ist durchaus erfreut, dass ihr Werk nun für die große Leinwand adaptiert wird. Wann der Streifen in die Kinos kommt ist noch nicht bekannt. (Bang)