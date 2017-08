Liz Kaeber: Ein Antrag zum Geburtstag

Freitag, 11. August 2017, 9:00 Uhr

Liz Kaeber ist verlobt. Die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin hat allen Grund zur Freude, denn ihr Freund Nick hat ihr einen Antrag gemacht – und das an ihrem 25. Geburtstag!

Auf Instagram teilte die hübsche Blondine ihre Aufregung mit ihren Fans und schrieb: „I Said YES. Mir fehlen die Worte, heute am 10.08.2017 ist ein ganz großer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe an meinem 25. Geburtstag mit vielem gerechnet, aber mit einem Antrag von meinem Traummann nicht.“ Ein Bild zeigt die ineinander geschlungenen Hände der beiden Turteltäubchen und präsentiert natürlich auch gut sichtbar Liz‘ eleganten Verlobungsring. Im Hintergrund ist ein Strauß roter Rosen zu sehen, mit der ihr Liebster die Schönheit wohl ebenfalls überrascht hat.

Total verliebt erklärt sie: „Schatz, ich danke dir für all die schöne Zeit, für all die schönen Jahre, die ich mit dir verbringen durfte, auch wenn sich unsere Wege kurzzeitig trennten. Unsere Liebe und das Schicksal führten uns wieder zueinander. Ich bin einfach überwältigt. Ich werde dich für immer lieben.“ Unter dem Post hagelte es nur so an begeisterten Kommentaren der Fans. „Oh Mann wow… so was tolles an seinem Geburtstag zu bekommen, ist doch mehr als der Traum einer jeden Frau“, „Das hast du dir verdient“ oder „Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit miteinander und natürlich vieeeeeel Glück und Spaß zusammen“, hieß es so etwa.