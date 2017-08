James Cameron: Kommt "Aliens 2" auch in 3D?

Samstag, 12. August 2017, 14:27 Uhr

James Cameron könnte ‚Aliens – Die Rückkehr‘ als 3D-Version in die Kinos zurückbringen. Nachdem dasselbe für ‚Terminator 2 – Tag der Abrechnung‘ nun beschlossene Sache ist, liebäugelt der Regisseur ebenfalls mit einer Neuveröffentlichung des Sci-Fi-Grusel-Klassikers von 1991.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Allerdings muss man die Zahlen erst einmal abwarten, wie er in einem ‚Facebook Live‘-Interview verriet: „Wir haben das Geschäftliche bei dieser Sache noch nicht unter Beweis gestellt, also fragt mich in ein paar Wochen, wenn ‚T2 – Tag der Abrechnung‘ in 3D gut läuft.“ Warum er gerade diese beiden Filmreihen im Visier hat, erklärte er anschließend: „Ich denke, der nächste Titel auf meiner Liste wäre in puncto Fan-Enthusiasmus ‚Aliens‘ […]. ‚Aliens‘ scheint sich ziemlich gut in den Köpfen der Leute zu halten, also wird das vermutlich mein nächster. Aber wir müssen zeigen, dass es sich finanziell lohnt, deswegen müssen die Leute ins Kino [in Terminator 2]. Also zeigt euch!“

Ab dem 29. August läuft nun ‚Terminator 2 – Tag der Abrechnung‘ als 3D-Version im Kino.