Nick Jonas dreht mit Daisy Ridley "Chaos Walking"

Samstag, 12. August 2017, 19:48 Uhr

US-Mädchenschwarm Nick Jonas (24) dreht „Chaos Walking“ mit einer der angesagtesten jungen Hollywoodstars: Daisy Ridley (25). In Deutschland ist die Buchreihe unter dem Titel „New World“ bekannt. Jetzt soll die Geschichte verfilmt werden, unter anderem auch mit Mads Mikkelsen.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete, tritt Jonas für die geplante Jugendbuch-Verfilmung vor die Kamera. „Spider-Man“-Star Tom Holland, Demian Bichir und Mads Mikkelsen sind bereits auch schon an Bord. Doug Liman soll den Roman nach der Vorlage von Bestseller-Autor Patrick Ness inszenieren. Die Geschichte spielt in einer futuristischen Welt, in der die Gedanken ihrer Bewohner für alle als „Lärm“ zu hören sind. In Deutschland ist die Buchreihe unter dem Titel „New World“ bekannt. Der Film soll im Frühjahr 2019 in die Kinos kommen.

Jonas hat bereits erste Filmauftritte hinter sich. Kürzlich drehte er an der Seite von Dwayne Johnson den Fantasy-Streifen „Jumanji: Welcome to the Jungle“ (siehe Trailer!). Kinostart hierzulande ist am 21. Dezember 2017. (dpa/KT)

Nick Jonas: Seine 10 bekanntesten Filme und Serien

– Hannah Montana (2008)

– Camp Rock (2008)

– Camp Rock 2 (2010)

– Smash (2012)

– Hawaii Five-0 (2013 – 2015)

– Kingdom (seit 2014)

– Scream Queens (2015)

– Bis dass der Tod sie scheidet (2015)

– Goat (2016)

– Jumanji (2017)