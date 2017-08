Promi Big Brother Tag 1: Sarah angewidert von Steffen - und Willi heult

Samstag, 12. August 2017, 18:20 Uhr

Für die zwölf Bewohner startete „Promi Big Brother“ im „Nichts“. Hier erwartet sie ein karges Leben, auf das Nötigste reduziert.Für „Caught in the Act“-Star Eloy de Jong und „Lindenstraße“-Bewohner Willi Herren wurden die kahlen Räume des „Nichts“ vorerst Geschichte: die Zuschauer wählten sie ins luxuriöse „Alles“.

Steffen von der Beeck ätzt gegen Jens Hilbert und Sarah Kern. Foto: SAT.1

Und wie geht’s heute Abend um 22.15 Uhr weiter? Sozusagen am Tag 1 nach der Startfolge am Freitag? Nun, Steffen von der Beeck (Ex von Jenny Elvers) holt zur nächsten Verbalattacke aus, Willi Herren legt eine Drogen-Beichte ab und beim zweiten Duell kommt Evelyn Burdecki an ihre Grenzen.

Erst gabs den Zoff mit Willi Herren, jetzt knallt es zwischen Medien-Manager Steffen von der Beeck und Modedesignerin Sarah Kern. Als Steffen den 64-jährigen Zachi Novy als einen „in Israel bekannten Star“ einordnet, und „nicht irgendein Shoppingsender-Star“ hinterherschiebt, ist die Homeshopping-„Ikone“ Sarah Kern schwer beleidigt.

Sarah Kern (re.) erklärt Steffen von der Beeck, dass sie berühmter ist als er denkt. Foto: SAT.1

Sarah stellt ganz schnell richtig: „Mich kennt man nicht vom Shoppingsender, das siehst du völlig falsch! Du dachtest ja auch, dass Sarah Knappik bekannter ist als ich.“ OMG, was für eine Komödie!

Kaum hat Steffen den Raum verlassen, echauffiert sich Kern weiter: „Mit seiner Ignoranz kotzt der mich so langsam an. Ich war vorher auch schon bekannt. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Der weiß gar nicht, was Jet Set bedeutet!“ Herrlich! Weiter so!

Vor seinem Umzug in den Luxusbereich legt Willi Herren vor seinen Mitbewohnern intime Beichten ab. Ein verpatzter Bühnenauftritt auf Droge, sein Rauswurf aus der ARD-Serie „Lindenstraße“ und ein Entzug vor laufender Kamera: Willi lässt bei seinen Erzählungen nichts aus und zeigt sich stolz, es aus der Sucht heraus geschafft zu haben. „Ich war mal kokainabhängig, habe sechs Aufenthalte in der Betty-Ford-Klinik hinter mir. Ich habe bestimmt zwei Jahre meines Lebens in Kliniken verbracht. Ich habe vielen Leuten wehgetan und habe mir durch meine Kokserei viele Hauptrollen versaut“, erzählt Willi offen. „Ich kam mit meinem Leben nicht mehr klar, ich wollte auch nicht mehr leben.“

Nach seiner Drogenbeichte, weint Willi Herren.

Foto: SAT.1

Und dann kommt noch das: Welcher vierte Bewohner darf nach Eloy, Willi und Zachi die schöne Seite des Hauses kennenlernen? Darüber entscheidet das Duell „Eiszeit“. Für „Bachelor“-Sternchen Evelyn Burdecki wird dieses Duell tränenreich: Sie kann sich kaum auf den Füßen halten, wird von Medien-Manager Steffen von der Beeck halb gestützt, halb getragen. „Es tut extrem weh!“, klagt Evelyn, ein Sanitäter muss herbeieilen.

Evelyn hat ein Problem.

Foto: SAT.1

Dialog des Tages:

Sarah Knappik: „Was haben wir denn alle gemeinsam?“

Jens Hilbert: „Augenringe!“