Tickets abstauben! "SWR3 New Pop Festival" & „Großes Sommer-Hit-Festival"

Der britische Blues- und Soulsänger Rag ’n‘ Bone Man eröffnet das 23. „SWR3 New Pop Festival“, das vom 14. bis 16. September in Baden-Baden stattfindet. Auch „The xx“ und Alice Merton werden bei dem mit Audi veranstalteten Trendfestival der Popmusik dabei sein.

Alle Konzerte werden auf SWR3.de per Video-Livestream u?bertragen und nach dem Festival im SWR Fernsehen und dem ARD-Digitalkanal ONE gesendet. Welcher Act wann wo spielt, seht ihr hier! Am Ende des Artikels verlosen wir Tickets für die Shows!

Und weil es so schön ist, setzen wir gleich noch einen drauf! Das ZDF zeichnet am 24. August „Das große Sommer-Hit-Festival 2017“ mit großem Staraufgebot in der Beachvolleyball-Arena am Timmendorfer Strand auf. Ausstrahlung ist Samstag, 26. August, 20:15 Uhr. Durch den Abend führt Michelle Hunziker – mit dabei sind Howard Carpendale, Beatrice Egli, Otto Waalkes, Vicky Leandros, Santiano, Maite Kelly, Michelle, Oonagh, Jürgen Drews, Chris Norman, Karat, The Kelly Family, Die Lochis, Kerstin Ott (siehe Video), Al Bano, Peter Kraus, Feuerherz, Prince Damien und Münchener Freiheit.





