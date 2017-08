10 Minuten Stille stürmen die iTunes-Charts

Sonntag, 13. August 2017, 19:36 Uhr

Ins Auto reinsetzen, iPhone an die Anlage stöpseln und wir hören … nichts. Da kommt ja gar nix! Hallooooo?! Stille – ganze 10 Minuten nix. Und das hat einen sehr nützlichen Grund.

Foto: Rynio Productions

Der New Yorker Samir Mezrahi kam jetzt nämlich mit DER bahnbrechenden Idee um die Ecke, um endlich zu verhindern, dass jedes Mal der selbe Song aus der Musiksammlung angespielt wird, wenn man das iPhone an die Autoanlage anschließt. iPhone-Nutzer kennen dieses First World Problem: Es wird nämlich automatisch immer der erste Titel aus der Sammlung ausgewählt. Zudem geht auch immer dann die Musik an, wenn man sein Handy zum Beispiel nur aufladen möchte.

„A a a a a Very Good Song“ soll das jetzt ändern. 9:58 Minuten dauert der Nicht-Song und gibt so dem Autofahrer also genügend Zeit sich in aller Ruhe seinen Lieblingstitel rauszusuchen oder die Musik einfach ganz auszuschalten. Der Name führt dazu, dass das Lied in der alphabetisch geordneten Trackliste immer ganz oben erscheint. Clever!

Am 7. August postete der Erfinder auf Twitter einen Link zum Kauf (99 Cent) und eine Erklärung zum Song. Der ist mittlerweile in den USA auf Platz 30 der meistgekauften Titel, noch vor Bruno Mars, Selena Gomez und Kygo.