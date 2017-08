Cara Delevingne feiert Luxus-Party in Sexiko – mit allen

Sonntag, 13. August 2017, 13:50 Uhr

So kann man auch mal feiern – zumindest wenn man ein Millionen Dollar-Vermögen besitzt und momentan zu den gefragtesten Models und Schauspiel-Newcomern zählt. Cara Delevingne schmiss jetzt zu ihrem 25. Geburtstag eine fette Party mit einem 100.000 Dollar teuren Trip nach Mexiko und einer riesigen Sammlung an prominenten Freunden. Unter anderem mit dabei: Suki Waterhouse, Georgia May Jagger und ihren Schwestern Poppy und Chloe Delevingne.

Foto: WENN.com

Die 25-Jährige sammelte einfach all ihre Promifreunde ein – zum Fallschirmspringen, Unterwassertauchen in Höhlen und zum Tanzen auf einer Luxusjacht. Was man eben so macht, wenn man Geburtstag hat. Das britische Supermodel war natürlich darum bemüht, die Welt an ihrer einzigartigen Promi-Party teilhaben zu lassen und knipste sich und ihre Modelfreundinnen in diversen Posen am Strand und auf der Yacht – Hashtags natürlich nicht vergessen!

Ein Beitrag geteilt von Cara Delevingne (@caradelevingne) am 11. Aug 2017 um 7:11 Uhr

Auf Instagram postete die Schauspielerin, die im Moment in „Valerian“ im Kino zu sehen ist, Fotos, die jedes Männerherz höher schlagen lassen. Zahlreiche Bikini-Mädels, die sich des Lebens freuen und glücklich in die Kamera strahlen. Darunter schrieb Cara: „Ich bin so glücklich, so unglaubliche Freunde zu haben. Danke für die Inspiration und die Unterstützung meiner Ladys. #Sexico.“ Wie einfallsreich – Mexiko, Sexiko…

Ein Beitrag geteilt von Cara Delevingne (@caradelevingne) am 11. Aug 2017 um 7:03 Uhr

Mick Jaggers Tochter, Georgina Mai (ebenfalls Model) bedankte sich später bei Cara für die wilde Sause mit romantisch-süßen Beste Freundinnen-Worten: „Happy Birthday an diese wundervolle, einzigartige, schöne Frau! Liebe dich so sehr! Vielen Dank, dass du mich mit auf den Trip meines Lebens mitgenommen hast!“ Schöner könnte ein Geburtstag wohl nicht sein. Ein wenig neidisch sind wir ja da schon… (SV)