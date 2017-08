Kettcar überraschen mit "Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)"

Sonntag, 13. August 2017, 20:18 Uhr

Rechtzeitig zum 56. Jahrestag des Mauerbaus in Berlin am heutigen Sonntag veröffentlichte die Hamburger Rockband Kettcar ihr Video zum neuen Lied „Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“, das eine Geschichte mit Datum 12. August 1989 erzählt.

Foto: Andreas Hornoff

Und zwar von einem Hamburger, der mit einem Bolzenschneider an die Grenze von Österreich nach Ungarn reist und die damalige hart gesicherte Grenze für drei DDR-Familien öffnet. Fans kommentierten begeistert. Allein beim YouTube-Kanal des Labels Grand Hotel van Cleef wurde das Video innerhalb der ersten gut 24 Stunden mehr als 100 000 mal aufgerufen.

Das Magazin „Musikexpress“ meinte: „“Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ ist ein Kommentar zur Flüchtlingshilfe.“ Die Band selber zitierte bei Facebook etwa die Schriftstellerin Juli Zeh („Alle reden über Flüchtlinge. Kettcar auch. Ein Song wie gute Literatur.“) oder den Musikerkollegen und Tocotronic-Kopf Dirk von Lowtzow („Gesungene Geschichte, die deutlich macht, dass Fluchthelfer*innen damals wie heute gebraucht werden.“).

Über fünf Jahre ist es her, dass Kettcar ihr bis dato letztes Studioalbum „Zwischen den Runden“ veröffentlicht haben. Nun kündigt die Band ihr neues Album „Ich vs. Wir“ für den 13. Oktober 2017 an. Das fünfte, von Philipp Steinke produzierte Album, wird wie alle seine Vorgänger bei Grand Hotel van Cleef erscheinen. „Ich vs. Wir“ erscheint in insgesamt vier physischen Versionen: die CD Ltd. Edition kommt mit Digipak Stanzcover, die normale CD Version im Standard Digipak. Die Ltd. Edition Vinyl Version kommt im gestanzten Gatefold-Cover und großem LP-Booklet im Format 30x30cm. Die LP Standard Version in normaler Kastentasche mit Textblatt. Vorbestellbar ist das Album ab jetzt in allen Versionen über den GHvC-Shop, sowie bei allen üblichen Händlern. Die erste Single aus „Ich vs. Wir“ erscheint noch im August.