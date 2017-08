Kourtney Kardashian will zurück zur Uni

Sonntag, 13. August 2017, 13:29 Uhr

Kourtney Kardashian möchte zurück zur Uni und Jura studieren. Die ‘Keeping Up with the Kardashians’-Darstellerin, die die drei Kinder Mason, Penelope und Reign mit ihrem Ex-Freund Scott Disick großzieht, hegt offenbar seit langem den Wunsch, ihre Schulbildung wieder aufzufrischen.

Foto: WENN.com

Nun glaubt das Model, dass sie nun ausreichend Zeit habe, um sich einem Jura-Studium zu widmen. So erklärte ein Bekannter der brünetten Schönheit: „Kourtney müsste finanziell gesehen nie wieder arbeiten gehen, aber nichts zu tun ist nicht ihr Ding. Sie hat einen Abschluss in Theaterwissenschaften und Spanisch, wollte aber immer wieder zur Uni zurück und glaubt, dass nun die Zeit gekommen ist. Sie hätte im vergangenen Jahr schon beinahe unterschrieben, allerdings ging zu der Zeit mit Scott alles in die Brüche. Sie hat es sehr bereut, nicht unterschrieben zu haben und denkt, dass sie jetzt für einen neuen Anlauf bereit wäre.“

Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) am 30. Jun 2017 um 22:16 Uhr

Die 38-Jährige soll sich zu Ehren ihres Vaters Robert Kardashian für ein Jura-Studium entschieden haben, wie der Insider weiter verrät: „Kourt ist stolz auf ihren Vater und er hatte sich immer gewünscht, dass sie einmal in seine Fußstapfen tritt. Sie denkt bereits an einen Online-Kurs, sodass sie trotzdem bei den Kindern wäre.“ Zudem sei es ein Versuch, mehr an sich zu denken, wie der Bekannte dem ‘Heat’-Magazin erzählt: „Jahrelang hat Scott all ihre Energie aufgesogen. Neben der Kindererziehung und den Versuchen, Scott zu helfen, kam sie immer wieder zu kurz. Im letzten Jahr hat ihr Leben eine neue Dynamik bekommen und sie möchte sich neue Ziele setzen und ihre Leidenschaft ausbauen.“