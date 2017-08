"Promi Big Brother" heute: Alle gegen die Knappik - Jens will raus

Sonntag, 13. August 2017, 16:12 Uhr

Die Männer-Luxus-WG mit ihren Bewohnern Eloy, Willi, Zachi und Duell-Gewinner Dominik schwelgt im „Alles“ im Überfluss, im „Nichts“ rauchen die Bewohner die letzte Kippe.

Foto: SAT.1

Mit sinkendem Nikotinspiegel sinkt auch die Toleranzgrenze und die Stimmung heizt sich an allen Ecken auf: Modedesignerin Sarah Kern startet erfolgreich eine Hetzkampagne gegen Nervensäge Sarah Knappik, Steffen von der Beeck sorgt für einen Brand im Hof und Jens Hilbert will das Haus verlassen. Das und mehr ist heute Abend ab 22.15 Uhr bei ‚Promi Big Brother‘ zu sehen.

Im Schlafzimmer schießen sich ihre Mitbewohner im „Nichts“ auf Model Sarah Knappik ein. Das triste Leben im „Nichts“ nagt weiter an den Nerven der Bewohner. So heizt sich jetzt die Stimmung gegen Sarah Knappik, die mit ihrer „Mutter-Teresa-Tour“ (Focus) nervt, auf. So entbrennt eine Lästerrunde vom Feinsten.

Foto: SAT.1

Sarahs Egotrip geht ihren Leidensgenossen auf den Geist. Steffen bringt die Anti-Laune auf den Punkt: „Mir geht die Hutkrempe hoch, wenn man mit Emotionen manipuliert. Wenn sie sagt ‚Du bist so ein toller Mensch, ich habe dich so lieb gewonnen‘. Das ist Bullshit und Manipulation. Und zwar eine ganz bösartige! Mit Emotionen so leichtfertig umzugehen, da kriege ich das Kotzen!“ Ob hier das letzte Wort schon gesprochen ist?

Foto: SAT.1

Jens Hilbert spielt im Sprechzimmer mit Auszugsgedanken. Der emotionale Tiefpunkt bei Selfmade-Millionär Jens Hilbert ist erreicht. Nachdem er seit fünf Tagen Im „Nichts“ wohnt und sich mit der Situation arrangiert, kommen ihm Im Sprechzimmer die Tränen: Jens will gehen. „Ich bin im Moment schon sehr abbruchfreundlich. Ich frage mich, wieso ich mich für etwas quälen muss, wovon ich festgestellt habe, dass es gar nichts für mich ist“, erklärt der 39-Jährige frustriert. Steht sein Entschluss wirklich endgültig fest?

Foto: SAT.1

Und dann passiert noch das: Im „Alles“ stehen die Luxusbewohner Willi Herren und Zachi Noy vor ihrer bisher größten Herausforderung, denn Big Brother macht den beiden Kettenrauchern ein höchst moralisches Angebot: Für jeweils zwei Stunden, in denen sie auf Zigaretten verzichten, bekommen ihre Leidensgenossen im „Nichts“ eine Münze für den Big Spender. Willi ist geschockt und zeigt dem großen Bruder seine Mittelfinger. Er und Zachi schwanken zwischen Fassungslosigkeit und Teamgeist: Werden sie den kalten Entzug wagen?