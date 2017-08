Alexa Feser: Das ist ihr neues Video "Leben"

Montag, 14. August 2017, 12:59 Uhr

Gestern wollten wir noch alles auf den Kopf stellen, aufbrechen, am liebsten: Revolution! – und heute? Sehnen wir uns nach Ruhe, Sicherheit, Planbarkeit. Doch welcher Weg ist nun der richtige? In ihrer neuen Single „Leben“ gibt Alexa Feser eine eindeutige Antwort: beide.

Foto: Marcel Schaar

„Leben“ ist nach der Erfolgssingle „Wunderfinder (feat. Curse)“ die dritte offizielle Single-Auskopplung aus Alexa Fesers zweiten Album „Zwischen den Sekunden“, das Ende April erschien und Platz 3 in den offiziellen Album-Charts belegte.

Erneut glänzt die in Berlin beheimatete Künstlerin darauf als Chronistin der kleinen und großen Dinge, die in ihren Liedern die Welt und die Menschen betrachtet – oft durch das Mikroskop, manchmal aber auch aus der Vogelperspektive.

Die deutsche Sprache so ganzheitlich und wortgewaltig einsetzt, wie sonst nur ein Herbert Grönemeyer oder ein Udo Lindenberg es vermögen. Ihre Texte schreibt die 37-Jährige allesamt selbst, in Zusammenarbeit mit ihrem kongenialen Kreativpartner Steve van Velvet, der außerdem Co-Produzent des Albums ist. „Gerade in den jetzigen Zeiten ist es wichtig, dass man kommuniziert, wofür man steht“, befindet Alexa Feser. „Ich habe mich für etwas entschieden, das immer eine Message hat. Weil ich auch ein Mensch bin, der immer denkt und immer zweifelt und immer Veränderung fordert, auch für mich selber.“

Übrigens: „Zwischen den Gesprächen“ – so nennt sich eine neue Interview-Reihe in Alexas YouTube Channel. Das Konzept: Alexas Gäste stellen ihr 5 besondere Fragen und daraus ergeben sich im Rahmen einer intensiven Unterhaltung sehr persönliche Momente. In der ersten Folge kam die junge Singer-Songwriter-Kollegin Lina Maly („Schön genug“) zu Besuch.