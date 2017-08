Geri Horner: Noch mehr Kinder?

Montag, 14. August 2017, 20:12 Uhr

Geri Horner aka Geri Halliwell möchte vielleicht noch weitere Kinder haben. Das Ex-Spice-Girl hat mit ihrem Mann Christian Horner den kleinen Monty, aus einer früheren Ehe brachte sie die kleine Tochter Bluebell und er die kleine Olivia mit.

So haben die Horners eine glücklich funktionierende Patchwork-Familie – und die Sängerin schließt weiteren Nachwuchs nicht aus. Gegenüber dem ‚Hello!‘-Magazin verriet sie: „Wenn das passieren würde, wäre es wunderbar. Beide Fälle sind in Ordnung – wir haben gerade alle Hände voll zu tun und sind dankbar für das, was wir haben.“ Über den kleinen Monty schwärmte Horner: „Er ist unser Geschenk. Er ist wirklich das süßeste, liebevollste Baby – ein richtiger Kuschler.“

Wie Geri kürzlich verriet, verließ sie die erfolgreiche Band, weil diese ein R&B-Album produzieren wollten. Die 44-Jährige erklärte, dass sie den anderen Bandmitgliedern Raum geben wollte, um diesen Plan zu verfolgen. Sie sagt: „Ich weiß nicht, wie man R&B-Musik schreibt, wirklich nicht. Ich habe das nicht. Deshalb haben sie es gemacht und sie haben ein wirklich gutes Album gemacht. Es musste gemacht werden und das ist auch richtig so, als Künstler will man sich ausprobieren.“