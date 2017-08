Roseanne: Dan kommt zurück!

Montag, 14. August 2017, 13:31 Uhr

Roseannes Mann Dan wird wieder zur Serie zurückkehren. Nachdem im Mai diesen Jahres bekannt wurde, dass die beliebte Serie aus den 90er Jahren ins Fernsehen zurückkommt, spekulierten Fans sowie Medien bereits darüber, was mit ihrem Mann Dan (John Goodman) passiert, der in der letzten ausgestrahlten Folge an einem Herzinfarkt stirbt.

Foto: FayesVision/WENN.com

Wie der ‚ABC Entertainment‘-Präsident Channing Dungey laut ‚Deadline‘ verriet, wird der Charakter zurückkehren: „Ich werde nicht zu sehr ins Details gehen über diese Staffel. Ich würde nicht sagen, dass wir die Ereignisse des Finales ignorieren, aber ich kann sagen, dass Dan definitiv am Leben ist.“ Bisher wurde berichtet, der gesamte Cast sei wieder an Bord.

Ob auch Johnny Galecki wieder ein Teil der Show werden wird, ist indes noch unklar. Allerdings haben die Verantwortlichen bereits eine Richtung: „Sie ist dem Grundton der Originalshow sehr ähnlich. Sie ist unerschrocken, sie ist ehrlich, sie ist manchmal respektlos und sehr sehr lustig. Es wird sehr zeitgemäß.“

Weiter sagte er: „Wir besprechen keine besonderen Sachen aus unserem jetzigen Universum, aber wir adressieren Probleme wie eine Zwangsvollstreckung. Wir adressieren, wie schwierig es für Menschen ist, eine Krankenversicherung zu bekommen. Wir sprechen über Themen auf eine breiter angelegte Weise. Wir sprechen nicht unbedingt über die Besetzer des Weißen Hauses.“