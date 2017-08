Christian Bale will nicht mehr Superheld spielen

Dienstag, 15. August 2017, 15:10 Uhr

Mit Christian Bale (43) wurde der Mythos Batman auf eine neue, düster-tiefschichtige Ebene gehoben. Doch für den Schauspieler ist die Zeit als Rächer Geschichte.

Foto: Apega/WENN.com

Der ehemalige Batman-Darsteller will nie mehr Superheld sein. „Mit dem Thema bin ich durch“, sagte der Waliser den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Dienstag) auf die Frage, ob er jemals wieder in einem Superhelden-Film mitspielen werde. Er sei sehr stolz auf die drei Batman-Filme, die er mit Christopher Nolan gedreht habe, betonte Bale. „Aber Chris hatte immer gesagt, dass es bei drei Filmen bleibt, und ich war da stets seiner Meinung.“

Deswegen halte er es für ziemlich ausgeschlossen, ihn je wieder in einem Superhelden-Kostüm zu sehen. Am Donnerstag startet das Drama ‚The Promise‘ in den deutschen Kinos. (dpa/KT)