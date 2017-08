Kendall Jenner: Was läuft da mit Basketballer Blake Griffin?

Dienstag, 15. August 2017, 16:45 Uhr

Seit letztem Jahr wurde Ich-Darstellerin und Model Kendall Jenner (21) eigentlich regelmäßig mit Rapper A$AP Rocky (28) in Verbindung gebracht. Eine offizielle Bestätigung einer Beziehung zwischen den beiden gab es jedoch nie und es scheint ganz so, als ob die Halbschwester von Kim Kardashian (36) schon einen neuen Herzensmann gefunden hat.

Foto: TNYF/WENN.com

Wie die ‚New York Daily News’ berichtet, wurde die 21-Jährige in letzter Zeit bereits mehrfach zusammen mit dem US-Basketballer Blake Griffin (28) gesichtet. Da stellt sich doch unweigerlich die Frage, ob zwischen den beiden etwas läuft. Jenner und Griffin zeigten sich letzten Dienstag erstmals gemeinsam bei einem Kendrick-Lamar-Konzert in Los Angeles in Begleitung von Schwester Kylie Jenner (20).

Rapper Travis Scott (25), deren Freund, spielte nämlich als Eröffnungsact bei der besagten Show. Später soll es für das angebliche neue Pärchen zum Hollywood-Hotspot ‚Avenue’ gegangen sein. Laut ‚TMZ’ hätten sie dann auch beide den Club im gleichen Auto verlassen.

Am Sonntag wurden die Zwei schließlich erneut bei einem gemeinsamen Dinner im ‚Craig’s’-Restaurant in West Hollywood gesehen. Sie wären aber nicht zusammen gekommen. Basketballer scheinen es Kendall Jenner wohl angetan zu haben, denn schon letztes Jahr wurde sie mit ‚Lakers’-Star Jordan Clarkson in Verbindung gebracht. Blake Griffin hat seinerseits schon zwei Kinder mit (Ex-?)Freundin Brynn Cameron, wobei der zweite Nachwuchs, eine Tochter, letzten September zur Welt kam. Das neue angebliche Paar hat sich bisher noch nicht zu den Gerüchten um eine mögliche Liaison geäußert…(CS)