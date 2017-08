Philipp Lahm steigt in die Beauty-Branche ein

Dienstag, 15. August 2017, 13:27 Uhr

Philipp Lahm hat einen neuen Job. Der 33-Jährige kündigte via Social Media seinen Einstieg in die Beauty-Branche an. Allerdings möchte er nicht nur im Hintergrund arbeiten. Nach seinem Kariere-Aus hat sich der Fußballweltmeister eine neue berufliche Herausforderung gesucht: Er ist ab sofort alleiniger Anteilseigner der Pflegemarke ‚Sixtus‘.

Philipp Lahm mit Gattin Claudia und Sohnematz Julian im Mai. Foto: ATP/WENN.com

Der Zweifach-Papa war bereits 2015 mit dem Kauf von 50 Prozent der bayerischen Pflegemarke als Anteilseigner eingestiegen und kaufte jetzt die übrigen 50 Prozent auf. Via Facebook-Video klärte er seine Fans nun zu seinem neuem Projekt auf. „…In den vergangenen beiden Jahren haben wir uns ausführlich mit den Werten und Stärken von ‚Sixtus‘ als Traditionsmarke befasst und es als Team geschafft, das Unternehmen nach und nach in allen Bereichen gut aufzustellen“, so der ehemalige FC Bayern-Spieler selbstbewusst. „Ich freue mich sehr, ab sofort als alleiniger Gesellschafter Verantwortung zu tragen und gemeinsam mit der ‚Sixtus‘-Mannschaft und der Kraft der alten Kräuter zukünftigen Herausforderungen auf dem Weg zum modernen und hoffentlich erfolgreichen Unternehmen anzugehen.“

Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche zur Geburt unserer Tochter. Ich möchte es aber auch nicht verpassen, mich noch zu der neuesten Entwicklung bei Sixtus, wo ich nun alleiniger Gesellschafter bin, zu äußern. Publié par Philipp Lahm sur jeudi 10 août 2017

Abgesehen von seiner Tätigkeit als Gesellschafter soll er auch als Markenbotschafter auftreten. Das Unternehmen, das mittlerweile seine Verpackungen für die Balsame und Lotionen überarbeitet und das Sortiment neu aufgestellt hat, wurde 1931 gegründet und setzt auf natürliche Inhaltsstoffe, die zu einem großen Teil in den bayerischen Alpen gewonnen werden.