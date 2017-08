"Promi Big Brother": Eloy de Jongs schwere Geschütze gegen die Knappik

Dienstag, 15. August 2017, 14:33 Uhr

Big Brother hat gestern Abend in der Live-Show hart durchgegriffen und Bewohner mit Regelverstößen kurzerhand ins „Nichts“ verfrachtet. Und dort kracht es sofort gewaltig: Ruhepol Eloy de Jong platzt Sarah Knappik gegenüber der Kragen.

Foto: SAT.1

Und das gibt’s heute um 22.15 Uhr zu sehen: Zachi Noy pinkelt in die Duschkabine im „Alles“! Ist dabei etwa was danebengegangen? Egal. Abgebraust, trockengewischt, fertig! Als Sarah Knappik ihr nasses Handtuch im Badezimmer vorfindet, ist sie sicher: Zachi hat damit Urin aufgewischt. Empört lässt die Blondine ihren Ärger bei Dominik ab: „Das ist asozial, respektlos! Ich ekel‘ mich zu Tode. Er weiß doch, dass das mein Handtuch ist, das hat meine Mama mir geschenkt. Er sollte sich schämen!“

Doch als Sarah das Gespräch mit dem „Eis am Stiel“-Star sucht, ist sich dieser keiner Schuld bewusst: „Ich wusste nicht, dass das dein Handtuch ist!“ Für Sarah hinterlässt der Pipi-Eklat Spuren: „Jetzt bin ich durch mit ihm!“

Foto: SAT.1

Nach dem Massen-Umzug in der Live-Show platzt selbst dem harmoniebedürftigen Ex-Boyband-Star Eloy im „Nichts“ der Kragen: Der Caught-in-the-Act-Star wird zum ersten Mal laut. Objekt seines Unmuts: Sarah Knappik. „Du genießt die Opferrolle“, wirft der Holländer ihr vor und wird sauer, als das Model ihm ins Wort fällt: „Nein, ich rede jetzt! Du schaffst es, 24 Stunden lang die Gemütlichkeit zu zerstören. Ständig versuchst du, im Mittelpunkt zu stehen – negativ oder positiv. Es ist wirklich anstrengend mit dir!“

Auch Willi Herren stimmt Eloy zu: „Ich blick‘ bei dir nicht durch, Sarah!“

Foto: SAT.1

Evelyn Burdecki hat das Zeug zum Superstar, findet Sarah Kern. Das „Bachelor“-Sternchen ist gerührt – aber was ist eigentlich ein Superstar? Evelyns Erklärungsversuch: „Ein Superstar ist ein Star, der super ist. Also ein super Star. Ein riesengroßer Star, der irgendwie in Amerika total erfolgreich ist. Oder in Deutschland. Und der für die ganze Nation super ist, ein Mega-Star. Der hat eher einen hohen Rang, also Range. Also auf jeden Fall ganz oben, nicht diese kleinen D-Promis. Also Helena Fischer (ja, richtig gelesen!, die Red.) zum Beispiel. Die ist kein Superstar. Aber Michael Jackson. Das sind einfach Menschen, die super sind. Das wird man, wenn man super Dinge macht.“ Ach so.

Foto: SAT.1

Übrigens: Heute nach „Promi Big Brother“ läuft in „akte“ das hier: Willi Herrens große Drogenbeichte – wie reagiert seine Familie? Und exklusiv: Sarah Knappik über das Drama ihrer Kindheit. Heute, um 23:15 Uhr, in SAT.1

DUMMSPRUCH DES TAGES

„Du bist stärker als jede Zigarette.“ (Knappik zu Raucher Zachi Noy, als dieser in der Live-Show ins „Nichts“ umziehen muss.)

Aktuelle Bewohner „Alles“

Steffen von der Beeck, Claudia Obert, Milo Moiré, Jens Hilbert, Maria Hering

Aktuelle Bewohner „Nichts“

Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong, Sarah Knappik, Dominik Bruntner