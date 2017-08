Selena Gomez und Eminem: Sie hat große Pläne

Dienstag, 15. August 2017, 14:49 Uhr

Selena Gomez würde liebend gerne einen Track mit Eminem aufnehmen. Die 25-jährige Sängerin wurde während einer Frage-Antwort-Runde auf Twitter gefragt, welchen Star sie sich für eine Kollaboration wünschen würde. Daraufhin antwortete sie wie aus der Pistole geschossen mit dem simplen Namen ihres Wunschkünstlers: „Eminem.“

Foto: Apega/WENN.com

Doch der Rapper, dessen voller Name Marshall Bruce Mathers III lautet, ist nicht der einzige Musiker, den Selena auf ihrer Wunschliste hat. Darauf befindet sich nämlich auch DJ Kygo, mit dem sie bereits den Song ‚It Ain’t Me‘ veröffentlicht hat. Über die Zusammenarbeit mit dem Norweger schwärmte sie: „Bei jeder Kollaboration fühle ich mich so, als ob ich einen völlig neuen Sound kreieren würde. @KygoMusics Sounds ist so einzigartig, ich habe es geliebt, Teil davon zu sein.“

Vor kurzem brachte die hübsche Brünette die Single ‚Fetish‘ auf den Markt. Über die Dreharbeiten zum Song berichtete sie: „Es hat so viel Spaß gemacht. Ich befand mich in einem Raum voller Jungs. Alle hingen an ihren Handys.“ Ihr Lieblingssong sei jedoch nicht ‚Fetish‘, sondern ‚Me and the Rhythm‘ von ihrem Album ‚Revival‘ aus dem Jahr 2015 – dicht gefolgt von ‚Sober‘.