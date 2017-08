Zehn Stars, die Baby Asahd persönlich kennt - Du aber nicht!

Dienstag, 15. August 2017, 20:58 Uhr

Baby Asahd ist gerade mal zehn Monate alt und er hat schon mehr prominente Freunde, als fast jeder andere Mensch auf dem Planeten. Der kleine Sohn von DJ Khaled (41) hat bereits 1,3 Millionen Follower auf Instgram und alle Stars wollen scheinbar ein Foto mit ihm machen.

Wenn das so weiter geht, steht das Baby nächstes Jahr in der berühmten „The World´s Most Powerful People“-List vom „Forbes“-Magazin. Seht in unserer beliebten Kategorie „Die Zehn“, mit wem Baby Ashad im Gegenteil zu dir schon chillt.

1. Nicki Minaj

Die Queen of Rap und ihr kleiner Prinz. Nicki Minaj (34) nahm Asahd mit in ihr Tonstudio, wo sie zusammen den Mega-Erfolg von Papas zehnten Album „Grateful“ feierten. Die beiden kennen sich aber schon viel länger. Nicki hatte Baby Khaled schon auf dem Arm, da war er erst ein paar Wochen auf der Welt.

2. Gucci Mane Bei diesen Augen werden selbst die härtesten Männer weich – Gangster-Rapper Gucci Mane (37) konnte nicht anders, als den kleinen Mann in Hellblau anzustrahlen. Die beiden erschienen sogar im Partnerlook bei den Grammy-Awards 2017. Und was machst du so in deinem Leben?

3. Big Sean

Vier Nr.1-Alben in nur sechs Jahren und das mit nur 29! Okay, bei so einer Biografie erwies sich Big Sean als würdig, Monsieur von und zu Khaled auf den Arm zu nehmen. Auch wenn der davon wenig begeister schien.

4. Nas Heute hört man nicht mehr viel von Nas (43), aber in den 90ern waren er und Jay-Z die heißen Newcomer des Hip Hops. Er ist quasi eine lebende Legende. Auch Asahd mochte ihn und zeigt der Kamera sein breitestes Lächeln.

5. Justin Bieber

Teenie-Girls rund um den Globus haben gerade einen Eifersuchtsanfall. Er hat sogar Justin Bieber (23) getroffen? Und der fand ihn sicher auch noch total süß! Toll, kannst du vielleicht noch jemanden überlassen, Asahd?

6. Rihanna Rihanna (29) liebt Kinder! Bisher hat sie selbst zwar noch keine, aber der Kleine von ihrem „Wild Thought“-Kollegen bekam dafür umso mehr Küsse und Umarmungen.

7. Travis Scott

Uns ist da etwas aufgefallen – Baby Asahd scheint „ältere“ Menschen lieber zu mögen als junge. Denn bei jedem Foto mit Stars unter 30 springt der Funken der Begeisterung nicht so ganz über. Wie auch hier bei Travis Scott (25).

8. Future „Was trägt der Mann da im Gesicht?“, fragte sich sicher auch Asahd. Der Mann mit der glitzernden Maske ist Rapper Future (33). Was viele nicht wissen ist, dass Future selber schon mehrfacher Vater ist. Um genau zu sein, hat er vier Kinder von vier verschiedenen Frauen.

9. Zac Efron

Im Alter von nur einem halben Jahr konnte sich Asahd schon den „Baywatch“-Star Zac Efron (29) als seinen Fanboy klarmachen. Wer kann, der kann.

10. DJ Khaled Sein größter Fan, ist aber natürlich sein Papa. Super-Musikproduzent DJ Khaled kann gar nicht genug von seinem Erstgeborenem bekommen und liebt ihn abgöttisch. Jeden Tag postet er neue, süße Bilder und Videos auf Instagram. (LK)