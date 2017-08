Kylie Jenner jammert: "Ihr habt keine Ahnung, wie ich bin"

Mittwoch, 16. August 2017, 16:48 Uhr

Kylie Jenner findet es schwierig, ihre Beziehungen ständig im Internet öffentlich zu sehen. Die 20-jährige Reality-TV-Schönheit hat es in Sachen Liebe nicht einfach – als so vielgefragter Star.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Im Moment ist sie mit Rapper Travis Scott in einer Beziehung und verrät nun, wie schwierig es manchmal sei, damit in der Öffentlichkeit zu stehen. In einem Werbe-Clip für ihre Spin-off-Realityshow ‚Life of Kylie‘ äußert sie sich über ihre Probleme in der stetigen selbstgewählten Präsenz in der Öffentlichkeit. So schildert Kylie: „Der schwierigste Teil für mich davon, eine Beziehung zu haben, ist, dass es über das ganze Internet verteilt ist. Du musst dir die Meinungen darüber, mit wem du zusammen bist, von anderen Leute anhören. Es ist eine Menge. Meistens ist es einfach nicht wahr. Ihr habt keine Ahnung, wie ich in einer Beziehung bin und welche Art von Bund ich mit jemand anderem habe.“

Vielmehr fühle sich Kylie durch ihren Ruhm und das Internet wie in einer „Beziehung mit der Welt.“

Die Beautyqueen fügt hinzu, wie es ihr damit ergehe: „Du kannst nicht gewinnen mit dem Internet. Es gibt kein Gewinnen. Es ist nur unnötige Negativität. Ich fühle mich manchmal, als ob ich in einer Beziehung mit der Welt bin.“

Sendehinweis: „Life of Kylie” läuft seit dem 14. August um 20.15 Uhr nur auf dem Pay-TV Sender E! Entertainment.

Alle weiteren Folgen laufen ab dem 21. August immer montags um 20:40 Uhr.