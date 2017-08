Thirty Seconds To Mars: Neue Single "Walk On Water"

Mittwoch, 16. August 2017, 22:56 Uhr

Thirty Seconds To Mars kündigen eine neue Single an: „Walk On Water“ erscheint am 22. August und bei den MTV VMA 2017 werden die Herrschaften den Song erstmals live präsentieren!

Foto: Universal Music

Vier Jahre nach ihrem Album „Love Lust Faith + Dreams“ dürfen sich die Fans rund um den Globus endlich auf eine neue Single von Thirty Seconds To Mars freuen! Am 22. August erscheint der neue Track „Walk On Water“.

Band-Mastermind und Hollywoodstar Jared Leto erklärte dazu: „Nach vier langen Jahren, Hunderten von Tagen, Tausenden von Stunden, Gazillionen von Sekunden, haben wir es endlich geschafft, ein einzelnes Lied zu beenden. (..)“

Weiter sagte er: „Ehrlich gesagt, wir vermissen euch alle. Wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu kommen und wir könnten nicht stolzer sein, die erste Single aus unserem neuen Album mit Euch zu teilen. Und ja, wir arbeiten seit vier Jahren daran. Als wir das letzte Album herausgebraucht haben, gab es keine selbstfahrenden Autos, keine Figdet-Spinner, Präsident Trump war immer noch der Typ bei ‚The Apprentice“ und Jon Snow war noch nicht einmal gestorben. #Spoiler Alarm“.