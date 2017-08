Bonnie Tyler: Show in der Sonnenfinsternis

Donnerstag, 17. August 2017, 12:37 Uhr

Bonnie Tyler wird ihren Hit ‚Total Eclipse of the Heart‘ während einer richtigen Sonnenfinsternis performen. Die 66-jährige walisische Sängerin wird dabei von Joe Jonas‘ Band DNCE unterstützt werden.

Foto: WENN.com

Der Auftritt wird auf einem Schiff stattfinden, das am 21. August von Orlando in Florida aus auf die Bahamas fahren wird. An diesem Tag wird es eine Sonnenfinsternis geben. Gegenüber ‚TIME‘ sagte Bonnie zu dem besonderen Ereignis: „Es wird wirklich aufregend werden. Es passiert nicht sehr oft, oder?“ Angst, seekrank zu werden, habe die Musikerin nicht. Denn wie sie verriet, habe sie damit bereits Erfahrung: „Ich habe ein eigenes Schiff. Deshalb mache ich mir keine Sorgen.“

Der Song, der im Jahr 1983 erschienen war, entstand in Zusammenarbeit mit Meat Loafs Songwriter Jim Steinman. Bonnie verriet: „Der A&R-Typ sagte; ‚Bist du verrückt? Er wird niemals mit dir zusammenarbeiten.‘ Und ich sagte: ‚Na ja, frag ihn!‘ Du bekommst nichts, ohne zu fragen.‘ Dann fragten sie ihn und… Ich ging rüber, um ihn zu treffen und innerhalb von drei Wochen hatte er den Song für mich fertig geschrieben, ‚Total Eclipse oft he Heart‘, den er Jahre zuvor anfing zu schreiben.“

Am Tag vor der Performance werden Bonnie und DNCE bereits an Bord des Schiffes üben. Bonnie scherzte: „Also falls irgendjemand komische Geräusche aus meiner Kabine hören wird, werden sie wissen, was es ist.“