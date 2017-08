Emma Stone und Andrew Garfield wieder ein Paar?

Donnerstag, 17. August 2017, 19:49 Uhr

Emma Stone und Andrew Garfield sollen angeblich wieder ein Paar sein. Die beiden Schauspieler lernten sich am Set von ‚The Amazing Spider-Man‘ kennen und führten daraufhin vier Jahre lang eine On-/Off-Beziehung.

Foto: KIKA/WENN.com

2015 trennte sich das Paar endgültig. Doch so ganz unwiderruflich scheint das Beziehungsaus wohl doch nicht gewesen zu sein. „Andrews Gefühle für Emma sind nie schwächer geworden und nun nähern sich die beiden einander wieder an“, sagte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung ‚The Sun‘ – nicht gerade bekannt für vertrauenswürdige und zuverlässige Neuigkeiten. Das Argument für eine Reunion: Emma sei des öfteren bei Shows des Künstlers gewesen, der momentan in London in dem Theaterstück ‚Angels in America‘ mitspielt.

„Sie hat die Show schon ein paar mal gesehen und geht danach immer backstage, um ihn zu sehen. Sie sind einmal sogar Händchen haltend aus der Hintertür verschwunden“, so eine Quelle. Fans des einstigen Traumpaares wird das sicher freuen. Aber auf offizielle Statements müssen die Anhänger wohl noch warten. „Zwischen den beiden ist viel passiert und im Moment sind sie beide sehr beschäftigt“, weiß der Insider. „Im Moment werden sie also einfach schauen, was passiert.“