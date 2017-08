Verona Pooth bekam ersten Heiratsantrag mit 19 Jahren

Donnerstag, 17. August 2017, 19:18 Uhr

Verona Pooth (ehemals Feldbusch) wurde in den 90ern und frühen 2000ern als Moderatorin und Werbegesicht bekannt. Ihren ersten Heiratsantrag bekam sie als Teenager.

Foto: WENN.com

Auf Männer hatte die gebürtige Bolivianerin schon sehr früh eine gewisse Wirkung. Die noch immer blenden aussehende, heute 49-jährige Entertainerin hatte ihren ersten Heiratsantrag mit 19 Jahren auf Mallorca bekommen. Ein „feuriger Spanier“ habe damals am Strand um ihre Hand angehalten, verriet Pooth jetzt der Illustrierten „Gala“. „Doch leider – oder zum Glück – wurde nichts draus“.

Warum es nicht zur Heirat kam, verriet Pooth allerdings nicht. Seit Jahren verbringt sie ihren Urlaub auf der spanischen Insel. „Mallorca ist für mich ein zweites Zuhause geworden“, sagte der Werbestar.

Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am 17. Aug 2017 um 0:39 Uhr

Sonst lebt die 49-Jährige mit Ehemann Franjo Pooth (48) und zwei Söhnen in Meerbusch nahe Düsseldorf. In den 90er Jahren war sie wegen einer kurzen Ehe mit Dieter Bohlen in den Schlagzeilen gewesen.