David Bowie: So hübsch ist seine 17-jährige Tochter Lexi

Am Dienstag (15. August) feierte Alexandria „Lexi“ Zahra Jones, die Tochter des verstorbenen David Bowie (†69) und seiner Witwe Iman (62) ihren 17. Geburtstag. Gestern postete die stolze Mama dann auch ein sonst so rares Instagram-Foto des hübschen Teenagers, die ihrer Model-Mama durchaus Konkurrenz machen kann.

Darauf ist das Mädchen mit rotem Wallehaar und goldenem Nasering zu sehen. Dazu kommentierte die begeisterte Mutter: „Die Königin meines Herzens Lexi Jones als 17-Jährige!“ David Bowie, der Papa der jungen Schönheit starb im Januar 2016 an Krebs. Seitdem haben dessen Witwe und die gemeinsame Tochter überwiegend die Öffentlichkeit gemieden.

Nur selten gewährte Iman ihren Fans dann doch einen kleinen Blick auf ihre hübsche Tochter, unter anderem bei derem 16. Geburtstag letztes Jahr.

Die 62-Jährige zollte ihrem verstorbenen Mann in den sozialen Medien jedoch mehrfach Tribut, wobei sie ihm zu seinem Geburtstag oder an Jahrestagen gedachte. Erst im Juni hatte sie ein Schwarz-Weiß-Foto des Paares gepostet, weil da eigentlich der 25. Hochzeitstag der beiden gewesen wäre. Darauf sind die Zwei unter einem Regenschirm zu sehen, während David Bowie seine Gattin liebevoll auf die Stirn küsst. Daneben steht der Spruch: „Ich würde ewig laufen, um wieder in deinen Armen zu sein.“

Die verstorbene Musikikone und seine Iman lernten sich im Oktober 1990 kennen und waren seitdem unzertrennlich, wie Freund und Haarstylist Teddy Antolin gegenüber ‚People’ verriet. Das Model und der Sänger heirateten dann nach zwei gemeinsamen Jahren in der Toskana. Im Jahr 2000 wurde ihre gemeinsame Tochter Lexi geboren. (CS)