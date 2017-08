Melanie Müller: Stützstrümpfe und Trennungsgerüchte

Freitag, 18. August 2017, 19:00 Uhr

Melanie Müller tauscht Strapse gegen Stützstrümpfe. Obwohl die Fans die 29-jährige Ich-Darstellerin eher in Dessous kennen, zeigt sich die Ballermann-Sängerin kürzlich von einer ganz anderen Seite.

Foto: Starpress/WENN.com

Via Social Media präsentiert sie ihren neuen Schwangerschaftslook. Nachdem sie und ihr Mann Mike Blümer sich lange nach Familiennachwuchs gesehnt und die Hoffnung schon fast aufgegeben hatten, soll die Ballermann-Sängerin schon in wenigen Wochen ihre erste Tochter bekommen. Allerdings muss sich das hochschwangere Erotikmodel noch mit der neuen Garderobe anfreunden. Ab sofort verzichtet die Dschungelkönigin von 2014 nämlich auf knappe Kleider und verführerische Dessous. Stattdessen trägt sie nun Stützstrümpfe.

Es sind zwar Halterlose ;-) aber eben Stützstrümpfe... Erotik - Adieu hihihi Aber bequem ;-) #kugelzeit #babygirl Publié par Melanie Müller sur samedi 12 août 2017

Auf ihrem offiziellen Facebook-Account lässt sie ihre Fans an ihrem neuem Look teilhaben und beweist dabei wieder einmal viel Humor und Selbstironie. „Es sind zwar Halterlose aber eben Stützstrümpfe…Erotik – Adieu hihihi aber bequem“, schreibt die blonde Bratwurststandbesitzerin zu einem Foto, dass ihr Bein in dem neuen Beinkleid zeigt.

Das Ganze kommentierte sie außerdem mit einigen zwinkernden Smileys. Stütz- und Kompressionsstrümpfe sind eine Vorsichtsmaßnahme gegen das erhöhte Thromboserisiko, auf das Frauen gerade in der Schwangerschaft achten sollen. Oftmals ist das Tragen für viele ungewohnt. Melanies Fans reagierten auf den albernen Schnappschuss begeistert und lobten sie für so viel Ehrlichkeit und Selbstironie.

Unterdessen äußerte sich das Paar zu albernen angeblichen Trennungsgerüchten einer Hamburger Klatschpostille mit einem Facebook-Video.