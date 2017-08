Miley Cyrus veröffentlicht neue Single "Younger Now"

Freitag, 18. August 2017, 8:49 Uhr

Miley Cyrus präsentiert den Vorboten ihres neuen Albums. Rund einen Monat vor dem Release-Day ihres neuen Albums hat die blonde Sängerin nun laut ‘People’ ihren neuen Song ‘Younger Now’ veröffentlicht.

Foto: RCA

Auf ihrem Instagram-Account postete die Musiker in einen kurzen Ausschnitt des neuen Musikvideos. So bereitete sie ihre Fans auf das neue Album vor, das am 29. September erscheinen soll. Nachdem die Sängerin vergangene Woche ihren Auftritt bei den ‘Teen Choice Awards’ überraschend abgesagt hatte, schrieb sie ihren Fans auf Instagram eine Erklärung und kündigte ihre neue Platte an: „Diese geht an meine treusten Anhänger und alle, die die Show gesehen haben. Ich wollte euch aus tiefsten Herzen Danke sagen, dass ihr mir den ‘Ultimate Choice’-Awards präsentiert habt!“

Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am 17. Aug 2017 um 21:37 Uhr

Weiter schreibt Cyrus: „Ich bin so deprimiert, dass ich es nicht zur Show geschafft habe, obwohl ich diese Auszeichnung gerne entgegengenommen und diese Ehre mit euch gefeiert hätte. Ich habe versucht, das Geheimnis für mich zu behalten, aber ich halte es nicht länger aus! Meine neue Single sowie das Musikvideo zu ‘Younger Now’ erscheinen am Freitag, den 18. August. Ich bin so aufgeregt, es mit euch zu teilen.“ Nun, die Fans dürften äußerst gespannt auf das neue Album sein.

Vor wenigen Tagen erst war berichtet worden, dass Cyrus sich eine umgerechnet 4,9 Millionen Euro teure und ca. 133.000 m² große Farm in Williamson County, Tennessee gekauft haben soll. Das breite Anwesen besteht aus einem 2094 m² großen Haus mit fünf Schlafzimmern, vier Badezimmern, zwei Gästebädern und drei Garagen. Steve Fridrich, der Eigentümer von ‚Fridrich & Clark Reality‘, erzählt gegenüber ‚The Tennessean‘: „Es ist eine hervorragende und begehrte Umgebung für alle, die sowohl in der Nähe von Franklin als auch Nashville wohnen möchten, aber dennoch eine ländliche und pferdefreundliche Umgebung haben wollen.“