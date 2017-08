Must Have: Die Rihanna-Socken!

Freitag, 18. August 2017, 19:45 Uhr

Rihanna (29) ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der letzten 20 Jahre, außerdem ist sie ein absolutes Fashion-Idol. Wer das Badgirl jetzt immer ganz nah an sich haben will, kann sich diese neuen super-stylischen RiRi-Socken mit ihren besten Looks holen!

Foto: WENN.com

Bunte Socken sind seit Jahren ein Supertrend. Warum auch nur Schwarz oder Weiß zu den teuren Sneakers tragen? Wer jetzt besonders viele Blicke auf sich ziehen will, braucht die Rihanna-Socken aus der „Iconic“-Kollektion von „Stance“. Für 43.50 Euro bekommt man jeweils zwei Paar. Es gibt die „Rihanna Music Video Box“ und die „Rihanna Award Show Box“. Jetzt kommen leider die schlechten News, die Socken sind natürlich schon restlos ausverkauft.

Den ganz mutigen Fashion-Victims, die sich eine Box unter den Nagel reißen konnten, empfehlen wir, das coole Items zusammen mit Offenen Heels zu tragen! (LK)

