Zayn Malik als Blondine mit neuer Kurzhaarfrisur

Freitag, 18. August 2017, 15:50 Uhr

Briten-Popstar Zayn Malik (24) hat gestern auf Instagram seine neue, moderne Kurzhaarfrise mit fast platinblonder Farbe prämiert.

Ein Beitrag geteilt von Zayn Malik (@zayn) am 17. Aug 2017 um 10:22 Uhr

Zuletzt zeigte sich der Freund von Model Gigi Hadid (22) auf einem Instagram-Foto vom 20. Juli noch mit ganz dunklem und wesentlich längerem Haupthaar. Ganz offensichtlich war es aber wohl einmal wieder Zeit für eine stylische Veränderung, die dem Ex-One-Direction-Star auch richtig gut zu Gesicht steht. Was Style und Fashion anbetrifft, sieht der 24-Jährige das Ganze ohnehin etwas lockerer, wie er zusammen mit Freundin Gigi Hadid kürzlich in einem ‚Vogue’-Interview verriet. Die beiden sollen sogar ihre Klamotten gelegentlich miteinander tauschen und es ist ihnen dabei egal, ob die Wäsche eigentlich für einen Mann oder eine Frau bestimmt ist. Im Interview bezog sich Zayn Malik dann auch auf ein T-Shirt seiner Herzensdame, das ihm gefiel und erklärte, das er es möge. „Und wenn es an mir eng anliegt, dann was soll’s? Es ist egal, ob es für ein Mädchen gemacht wurde.“

Ein Beitrag geteilt von Zayn Malik (@zayn) am 16. Aug 2017 um 8:44 Uhr

Das Topmodel verkündete ihrerseits, dass es ihr Spaß machen würde, zu experimentieren: „Es geht nicht um Gender. Es geht um Formen. Und was sich an diesem Tag gut an dir anfühlt.“ Auf jeden Fall ist der Klamottentausch zwischen den beiden nebenbei auch eine richtig clevere Idee, um nicht immer wieder wegen neuer Kleidung shoppen gehen zu müssen…

Aktuell ist der schöne Zayn noch mit „alter Frise“ Coverstar des V-Magazins. (CS)