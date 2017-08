Gewinnspiel: "Die Schöne und das Biest" für Zuhause ist da!

Samstag, 19. August 2017, 18:20 Uhr

Der Heimkinostart von „Die Schöne und das Biest“ mit Emma Watson ist gerade erfolgt und die Fans von interessantem und lustigem Zusatzmaterial können sich besonders freuen.

Foto: Disney

Die Blu-ray-Fassung und die 3D-Sonderedition enthalten wieder zahlreiche zusätzliche Szenen. Wer zum Beispiel etwas mehr darüber wissen möchte, wie Gaston Belle den Hof macht, wird dort fündig. Daneben enthält das Bonusmaterial berührende und faszinierende Einblicke hinter die Kulissen, wie die bezaubernde Geschichte, die Celine Dion mit „Die Schöne und das Biest“ teilt…

Den 124 Minuten langen, neu verfilmten Disney-Animations-Klassiker gibts auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und Video on Demand. Im Bonusmaterial kann man außerdem eine „Zauberhafte Drehbuchlesung“, die Features „Ein zeitloses Märchen im neuen Gewand“ und „Die Frauen hinter Die Schöne und das Biest“ erleben.

Außerdem kann man entdecken, wie es „Vom Song zur Filmszene“ kam und auch zusätzliche Szenen ansehen. Die traumhafte Musik, die wie im Film von 1991 eine große Rolle spielt, können Sie mit dem erweiterten Song „Days in the Sun“, dem „Beauty and the Beast“-Musikvideo und einem Making-of dazu sowie einer „Disney Liederauswahl“ und der „Ouvertüre“ genießen.

Foto: Disney

klatsch-tratsch.de verlost

den Film je einmal auf DVD, Blu-ray und als 3D Sonderedition, sowie 3 Fan-Pakete mit je:

– 1x Soundtrack

– 1x Kerzenhalter

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 20. August 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Die Schöne und das Biest“ + Wunschformat DVD, Blu-ray oder 3D oder „Fanpaket“



Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.