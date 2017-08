Madonna zeigt sich erstmals mit allen Kindern

Samstag, 19. August 2017, 18:53 Uhr

Madonna befindet sich nun in ihrem 60. Lebensjahr und darf im kommenden Jahr ihr großes Jubiläum begehen – wenn sie es denn feiert.

Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 18. Aug 2017 um 19:20 Uhr

Nun überraschte ihre Heiligkeit ihre Fans – und die es noch werden wollen – mit einem Foto einer ganz besonderen Art. Darauf gemeinsam versammelt: Ihre gesamte Familie, besser gesagt ihre sechs Kinder. Darunter ihre leiblichen Lourdes (20, die sie liebevoll „Lola“ nennt), Rocco (17) sowie die im afrikanischen Malawi adoptierten David (11), Mercy James (11) sowie die vierjährigen Zwillinge Estere und Stella.

Es ist das erste Foto auf dem die Popdiva ihre Kinder gemeinsam vor einer Kamera versammelt.

Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 18. Aug 2017 um 18:17 Uhr

Das süße Bild postete die Sängerin, die fast 40 Jahre auf der Bühne steht, heute auf Instagram. Mit der ganzen Bagage feierte die legendäre Sängerin ihren 59. diese Woche laut ‚People’-Magazin in Lecce auf der Halbinsel Salento im italienischen Apulien. Andere Quellen sprachen von einer pompösen Sause auf einem Gut im süditalienischen Städtchen Fasano.

Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 16. Aug 2017 um 13:41 Uhr

Übrigens will Madonna nächsten Monat ihre bisher nur in Japan erhältliche Pflegeserie „MDNA Skin“ auch in den USA auf den Markt bringen. Dazu sagte sie der Fashionseite WWD: „Ich konnte die Beschwerden der Leute nicht mehr hören, dass sie die Produkte nicht in Amerika bekommen können“. (PV)