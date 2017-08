Promi Big Brother: Steffen knöpft sich Nervensäge Knappik vor

Samstag, 19. August 2017, 15:38 Uhr

„Alles“ neu nach der Promi-Big-Brother-Live-Show am Freitagabend: Nach den Auszug von Maria Hering und Zachi Noy wurden die Karten durch das Live-Duell neu gemischt.

Jubel, Champagner, Whirlpool! Endlich kann im Luxus geschwelgt werden. Im „Nichts“ spielen sich nur wenige Zentimeter entfernt ganz andere Szenen ab: Steffen von der Beeck kann sich nicht mehr zurückhalten und setzt zum verbalen Vernichtungsschlag gegen Sarah Knappik an.

Willi Herren lässt als die Korken knallen, braust erst Evelyn mit Champagner ab und schmeißt dann die kreischende Blondine in den Pool. Am Ende landen die Bewohner gemeinsam im Pool und können ihr Glück einfach nicht fassen: „Ich hätte niemals damit gerechnet, das ‚Alles‘ noch zu sehen“, strahlt Evelyn, die ihre bisherige Zeit im Haus ausschließlich im ‚Nichts‘ verbrachte. „Hier zu sein, ist unbeschreiblich. Mir wurde mein Leben zurückgegeben.“

Steffen von der Beeck teilt gegen Sarah Knappik aus

Live-Duell verloren, von den Mitbewohnern neben Zachi Noy nominiert und der Wechsel ins „Nichts“: Nach Tagen im Hintergrund, geigt Steffen von der Beeck Selbst-Darstellerin Sarah Knappik jetzt lautstark seine Meinung über die Duell-Entscheidung in der Live-Show: „Das war eine Scheißaktion, die du eben gebracht hast. Dass Jens für dich da rauf musste! Völlig überflüssig. Da kriege ich ne Krise. So geht es nicht!“

Im Gespräch mit Milo holt Steffen, der gestern bei der gegenseitigen Nominierung kurz vorm Heulkrampf stand, dann endgültig zum verbalen Vernichtungsschlag gegen Sarah aus. Die zählt ja bekanntlich sämtliche psychische und physische Leiden in der letzten Woche auf. Und zwar immer dann wenn es brenzlig wurde für sie. „Auf einmal hat sie auch Höhenangst. Das ist mir zu viel Show. Ich frage mich inzwischen, wieviel von ihrer Kindheitsstory überhaupt noch stimmt. Und das finde ich zum Kotzen! Ich frage mich, ob ihre Mutter überhaupt 20 Mal Krebs hatte! Ich werde hier nicht mehr die Klappe halten, nur weil Frau Knappik viele Fans draußen hat. Sie will das Ding hier gewinnen und dafür ist sie bereit ihrer Mutter 50-fachen Krebs anzudichten.“

Und dann passiert noch das: Um weitere Münzen für Alltags- und Luxusgegenstände im Big Spender zu bekommen, sollen die Bewohner aus dem „Nichts“ ihre „Alles“-Nachbarn beim Frühstück mit einer Showeinlage unterhalten. Jetzt schlägt Eloys große Stunde, denn mit einem „Caught in the Act“-Star als Chef-Choreograf und Leadsänger kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Und so performen die Bewohner kurze Zeit später zum größten Hit der Boyband: „Love is everywhere“. Ob sie der große Bruder damit in den Recall lässt?

Wer muss heute das „Promi Big Brother“-Haus verlassen?

Nachdem am Freitagabend Maria Hering und Zachi Noy von den Zuschauern nach Hause geschickt wurden, müssen die verbliebenen zehn Bewohner heute erneut nominieren. Wer landet auf der Exit-Liste? Wer erhält die wenigsten Sympathien der Zuschauer und muss heute noch ausziehen?

Aktuelle Bewohner „Alles“

Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Eloy de Jong, Dominik Bruntner, Claudia Obert

Aktuelle Bewohner „Nichts“

Steffen von der Beeck, Milo Moiré, Jens Hilbert, Sarah Knappik