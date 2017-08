Cardi B: 66 Millionen Views für neues Video "Bodak Yellow"

Sonntag, 20. August 2017, 12:46 Uhr

Keine Frage, Cardi B, die New Yorker Rapperin und frühere Tänzerin trinidadisch-dominikanischer Abstammung hat mit ihrer aktuellen Single “Bodak Yellow” einen absoluten Smash-Hit gelandet.

Sieht aus wie gemalt: Cardi B. Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Das dazugehörige, in Dubai gedrehte Musikvideo generierte bereits über 66 Mio. YouTube-Views, Tendenz weiter steigend. Größere Bekanntheit erlangte Cardi B als Schauspielerin in der amerikanischen VH1-Serie “Love and Hip-Hop”. Auf Instagram zählt sie derzeit über 8,5 Mio. Follower und auch sonst ist ein regelrechter Fankult um die 24-Jährige entfacht, die inzwischen bei Atlantic Records unter Vertrag steht.

“Bodak Yellow” stieg in den ‘Billboard Hot 100’-Charts auf Platz 78 ein, steht aktuell auf Platz 8 und folgt auf ihre Single “Lick”, eine Kollaboration mit Offset (Migos), die auf ihrem Mixtape “Gangsta Bitch Music Vol. 2” zu finden ist.

Sieht also ganz so aus, als hätte die 24-jährige Dame, die eigentlich Belcalis Almanzar heißt, eine furiose Karriere vor sich.