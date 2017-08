Eddie Murphy unterstützt seine Ex Mel B

Sonntag, 20. August 2017, 14:35 Uhr

Hollywoodstar Eddie Murphy unterstützt Mel B in ihren Scheidungskrieg. Die ‚America’s Got Talent‘-Jurorin, die gemeinsam mit dem Schauspieler die zehnjährige Tochter Angel hat, lässt sich gerade von ihrem zweiten Eheman Stephen Belafonte scheiden – und Eddie stärkt ihr den Rücken.

Foto: Michael Boardman/WENN.com

Auch er will nicht, dass der Stiefvater Besuchsrecht für Angel bekommt. Wie die britische Zeitung ‚Sun on Sunday‘ berichtete, hatten Mel und Eddie in der Vergangenheit ihre Differenzen. Aber wenn es um ihre Tochter geht, sind sie sich einig. Sie wollen nicht, dass Stephen, der behauptet, eine entscheidende Rolle in Angels Erziehung gespielt zu haben, die Zehnjährige weiterhin sieht. Ein Richter hatte erklärt, dass der baldige Ex-Mann theoretisch das Recht dazu beantragen könne.

In einer Anhörung in Los Angeles sagte Richter Riff: “Mr. Belafonte behauptet, dass es im besten Interesse des Kindes, welches ehr von frühster Kindheit großgezogen habe, sei, wenn er weiterhin Kontakt zu ihm habe, häufig und regelmäßig. Die Antragsteller sagen, es sie offensichtlich nicht im besten Interesse des Kindes.“ Klingt ganz so, als kämen da noch einige lange Gerichtsverfahren auf die Familie zu.