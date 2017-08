VideoDays 2017 in Köln: Wir verlosen Tickets!

Sonntag, 20. August 2017, 19:18 Uhr

Am 24. und 25. August sind die VideoDays in Köln der HotSpot für Deutschlands YouTube-Stars und tausende ihrer Fans. Beim größten Community-Festival Europas, das in diesem Jahr bereits zum 10. Mal stattfindet, können auch alle Zuhausegebliebenen mit MagentaMusik 360 bundesweit live dabei sein.

Lukas Rieger bei den YouTube VideoDays 2019. Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Per MagentaMusik 360 App und über magenta-musik-360.de wird die Bühnenshow aus der Lanxess Arena in Köln erstmals in 360° und als HD-Livestream übertragen, sowie auf Kanal 131 bei EntertainTV. Zu den Höhepunkten der VideoDays zählen Auftritte von Lukas Rieger, Mike Singer, Sapphire, Cimorelli und Daniele Negroni.

„Insbesondere für die junge Zielgruppe ist das ‚Nah bei den Stars‘-Gefühl wichtig“, erklärt Michael Schuld, Leiter Kommunikations- und Vertriebsmarketing Telekom Deutschland. „Mit der innovativen 360° Technologie und dem Livestream bringen wir dieses Erlebnis mit dem besten Mobilfunknetz auf ihre Rechner und Smartphones.“

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren zählen die VideoDays ja zu den wichtigsten Terminen des Jahres. Die Auftritte der Stars, die über YouTube, musical.ly, Instagram und Snapchat bekannt sind, füllen jedes Jahr Deutschlands größte Veranstaltungshalle. Am ersten Tag, dem „ShowDay“, treten die Stars bei der großen Bühnenshow auf. Mit den drei 360°-Kameras inklusiver einer Spider Camera, die über den Köpfen der Fans schwebt, fängt der MagentaMusik 360 Livestream diese besondere Atmosphäre perfekt ein. Am darauffolgenden „CommunityDay“ gibt es für die Fans die Möglichkeit für Selfies mit ihren Idolen.

Neben dem Livestream der Bühnenshow bietet die Telekom übrigens einigen glücklichen Fans ein unvergessliches Erlebnis. Überflieger Lukas Rieger wird für glückliche Gewinner in der Telekom Lounge ein exklusives Akustik-Set spielen.

Mike Singer beim Deutscher Webvideopreis 2017. Foto: WENN.com

klatsch-tratsch.de verlost 3 x 2 Super-Star-Tickets

im Wert von je 71,90 Euro für die VideoDays in Köln (Eine eventuelle Anreise ist nicht darin enthalten).

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 22. August 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „VideoDays 2017″

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.