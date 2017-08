Herbsttrend Karo

Montag, 21. August 2017, 16:30 Uhr

Während die letzten Shorts und Kleider im Spätsommer noch einmal ausgeführt werden, gibt es in den Shops bereits die ersten Trends für die kommende Herbstsaison zu entdecken. Im Mittelpunkt steht besonders das klassische, englische Karomuster in Schwarz und Weiß.

Ein Beitrag geteilt von Emma Hill | EJSTYLE (@emmahill) am 18. Aug 2017 um 9:04 Uhr

Ein karierter Blazer ist das Must-Have für diesen Herbst. Bloggerin Emma trägt ihn hier in einer Variante mit roten Akzenten. Dazu kombinierte die hübsche Blondine eine schwarze Bluse, die passende Jeans und goldenen Schmuck. Ein kontrastreicher Look, der dem Trendteil nicht die Show stiehlt.

Ein Beitrag geteilt von ROBIN ? (@robinhamersteen) am 13. Aug 2017 um 11:04 Uhr

Auch Bloggerin Robin präsentierte ihren Fans kürzlich einen Look, der sich um einen karierten Blazer dreht. Der stylishe Begleiter überzeugt in diesem Fall mit zweireihigen Knöpfen und weißen Akzenten. Dazu wählte sie eine Hose mit roten Streifen und goldenen Knöpfen an der Seite. Ebenfalls ein Trend, den man sich für die kommende Saison merken sollte. Eine rote Tasche sorgt für das gewisse „Etwas“.

Ein Beitrag geteilt von Danielle Bernstein (@weworewhat) am 16. Aug 2017 um 9:52 Uhr

Die dritte Variante präsentiert uns Fashionqueen Danielle. Ihr Blazer punktet mit einem Muster, welches überwiegend in schwarz überzeugt. Dazu wählte sie eine eher sportliche Kombination und griff den Trend der Cropped Tops erneut auf. Eine weiße Jeans und schwarze Schuhe runden das Outfit perfekt ab. (HA)