Justin Bieber und Ex-Boxer Floyd Mayweather keine Freund mehr?

Montag, 21. August 2017, 15:44 Uhr

Popstar Justin Bieber (23) scheint sich von seinem einstigen Kumpel, Ex-Profiboxer Floyd Mayweather junior (40) distanzieren zu wollen. Das behauptet zumindest das US-Klatschportal ‚TMZ’, wonach sich der Sänger gerade der „Freunde, die einen schlechten Einfluss auf ihn haben“ entledigen möchte.

Foto: WENN.com

Daher entfolgte der Ex-Freund von Selena Gomez (25) dem einstigen Profiboxer jetzt auch auf Instagram. Mister Bieber hätte ‚TMZ’ zufolge dann auch seit Monaten von Leuten der ‚Hillsong Church’ (die er während der letzten zwei Jahre mehrmals besuchte) den Ratschlag bekommen, sich seine Freunde gut anzuschauen und sich von denen zu distanzieren, die für ihn nicht gut seien.

Dabei wäre Floyd Mayweather junior vom zuständigen Pastor nicht konkret „ausgewählt“ worden, trotzdem hätte der Sänger sich für einen „klaren Cut“ zwischen den beiden entschieden. Der Popstar wolle demnach „neue Grenzen setzen“ und eine Mauer bei solchen Dingen, wie der Besessenheit des Ex-Profi-Boxers mit Strip-Clubs ziehen.

Laut angeblichen Quellen soll Herr Mayweather wegen der „Unfollow“-Aktion auf Instagram sehr sauer sein und „verrückt gespielt“ haben. Es gab dann auch eine Schimpftirade auf den Sänger, wobei er ihn einen „Verräter“ nannte. Der Grund: Der Ex-Profiboxer wäre während dessen Nervenzusammenbruchs und als alle ihn attackierten an dessen Seite gewesen. Angeblichen Quellen zufolge sei der Herr auch immer noch wütend und schreie deswegen herum.

Jetzt macht vermutlich auch die kürzliche Aussage des Musikers in einem Paparazzo-Clip etwas mehr Sinn, der erklärte, dass er nicht auf einen Sieg von Floyd Mayweather am nächsten Samstag setze. Dieser wird nämlich am 26. August für einen Abend in den Ring zurückkehren und in Las Vegas auf den irischen MMA-Kämpfer Connor McGregor treffen, der sich diesen Kampf seit längerem gewünscht hat. Es wird erwartet, dass sich Justin Bieber bei diesem Event nicht blicken lässt…(CS)