Sinead O'Connor: Sexuell eindeutige Botschaft an Russell Brand

Zuletzt machte Sinead O’Connor (50) Schlagzeilen mit einem verzweifelten Facebook-Video, in dem sie unter Tränen berichtete, wie einsam sie sei. Nachdem sie dabei auch erklärte, dass ihr „ganzes Leben [.] sich nur darum [drehe], nicht zu sterben“, machten viele Fans sich Sorgen um die Sängerin.

Jetzt scheint es der 50-Jährigen aber anscheinend schon wieder besser zu gehen, denn immerhin kann sie schon wieder sexuell eindeutige Botschaften verbreiten. Am 18. August war der freudige Empfänger dann auch Komiker Russell Brand (42), dem die Sängerin auf Facebook zukommen ließ: „Botschaft an Russel Brand. Tut mir leid, falls ich den Namen falsch geschrieben habe. Vielen Dank für deine wunderbare Unterstützung. Ich habe mich dir immer sehr verbunden gefühlt.“

Anlass für diese Dankesworte gab dann auch ein YouTube-Video des Ex-Gatten von Katy Perry (32), der im Rahmen seines Formats ‚The Trews’ ihren verzweifelten Facebook-Clip vor ein paar Wochen diskutierte. Dabei gelangte er zu der Einschätzung, dass die 50-Jährige eine „Verbindung, Bedeutung, Zweck, Liebe und ein bisschen Zeit benötige.“

Diese Worte hinterließen dann offensichtlich auch einen ganz besonderen Eindruck bei Sinead O’Connor. Die Dame war davon nämlich so angetan, dass sie den einfühlsamen Herren dann auch gleich wissen ließ: „Ich könnte ehrlich gesagt mal wieder ordentlich gebumst werden. Wenn du also wirklich Teil meiner Reise zur Heilung sein willst…Los, steck ihn rein, Boss!“ Für andere, die sich dadurch möglicherweise auch angesprochen fühlten, stellte sie später klar: „Ich will nur Russell, also verschwendet eure Zeit nicht.“

Wie die Reaktion des Comedians und Schauspielers auf diese nicht auszuschlagende „Einladung“ lautet, ist bisher nicht bekannt. Auch nicht, was dessen Verlobte Laura Gallacher (30) dazu sagt. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Mabel, die im November letzten Jahres zur Welt kam. (CS)