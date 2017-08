Ian Somerhalder: Süße Liebeserklärung an Nikki Reed

Dienstag, 22. August 2017, 21:53 Uhr

Ian Somerhalder hat Nikki Reed mit einer süßen Liebeserklärung auf Instagram gehuldigt – und damit gleichzeitig die Geburt ihres gemeinsamen Kindes bestätigt.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Der ‚Vampire Diaries‘-Star dankte seiner Frau dafür, ihre Tochter Bodhi Soleil Reed vor vier Wochen zur Welt gebracht zu haben. Damit nahm er erstmals Stellung zu der Geburt seiner Liebsten. Neben einem Cover-Foto der ‚Twilight‘-Schauspielerin für das ‚Fit Pregnancy and Baby‘-Magazin schrieb er: „Nur eine kleine Botschaft an meine wunderschöne Frau. Du hältst gerade einen kleinen Mittagsschlaf am anderen Ende des Raumes, nachdem du die ganze Nacht eine wunderbare Mutter warst und wirst dies also lesen, wenn du aufwachst…“

Weiter schrieb er: „Diese Bilder zu sehen erinnert mich an diese wunderbaren neun Monate, in denen du deine ganze Existenz dafür geopfert hast, unsere Kleine in dir reifen zu lassen. Die Güte, die Schönheit und die organische Natur dieser Fotos machen mich so sehr stolz. Du hast so viel Spaß und Stärke in unsere Leben mit deiner Schwangerschaft gebracht und sprichwörtlich das Wort ’sexy‘ in die Schwangerschaft gebracht – das können wir alle sehen.“

Ein Beitrag geteilt von iansomerhalder (@iansomerhalder) am 21. Aug 2017 um 15:16 Uhr

Seine emotionale Botschaft schloss der Schauspieler, der Nikki 2014 heiratete, mit den folgenden Worten ab: „Danke, dass du meine Partnerin in diesem Leben bist und danke, dass du nicht nur mich, sondern all die anderen inspirierst, die lesen, hören oder sehen, was deine Seele uns gibt. In Liebe, dein Ehemann.“