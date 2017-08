Promi Big Brother: Evelyn und die Parties mit dem dicken Leo DiCaprio

Dienstag, 22. August 2017, 15:11 Uhr

So geht’s heute Abend weiter mt der Tageszusammenfassung bei „Promi Big Brother“: Als Jens und Claudia (die ja später rausgewählt wurde) auf ihr Leben zurückschauen, fließen viele Tränen. Auch die anderen Bewohner stellen sich ihrer Vergangenheit: Wer hat in seinem Leben bislang für welche Schlagzeilen gesorgt?

Claudia Obert und Jens Hilbert blicken mit selbstgezeichneten Lebenslinien unter Tränen auf ihre Vergangenheit zurück. Die spitzzüngige Businessfrau Claudia Obert hat ein Herz! „Mein Leben ist ein Marathon im Zickzack-Kurs, manchmal geht es auch zurück, aber sonst immer geradeaus und nach oben“, beschreibt die 55-Jährige anhand einer selbstgezeichneten Lebenslinie ihre Vergangenheit.

Dann versagt ihr die Stimme: „Hier sind viele traurige Momente in meinem Leben, die sich im Moment häufen. Es sind leider viele, gute Freundinnen gestorben. Erst vor einem halben Jahr, meine beste Freundin und ihr Mann, sie sind einfach nicht aus dem Urlaub zurückgekommen. Das ist wirklich schwer. Alles andere kann mich nicht erschüttern.“

Erschüttert ist jedoch Selfmade-Millionär Jens, der am Flipchart vor seiner Lebenslinie weinend zusammenbricht: Mobbing in der Kindheit, Verlust der Selbstbliebe in der Jugend, Outing als junger Erwachsener. Doch „Promi Big Brother“ habe ihn verändert. Jens: „Ich werde jetzt langsam ein selbstliebender Mensch und kann dadurch Liebe empfangen und insbesondere auch Liebe schenken kann!“

Die Bewohner äußern sich außerdem zu Presse-Schlagzeilen aus ihrem Leben. Wie groß ist Jens‘ Angst betrogen zu werden? Wie viele Straftaten hat Willi wirklich auf dem Kerbholz? Wie hat Eloy den Tod seines Ex-Freundes und „Boyzone“-Sänger Stephen Gately verkraftet? Und hatte Evelyn Burdecki wirklich etwas mit Leonardo DiCaprio? Big Brother stellt die verbliebenen sieben Bewohner zur Rede und konfrontiert sie mit Presse-Schlagzeilen aus ihrem Leben.

„Ja, hatte ich“, so Evelyn zu den Berichten um sie und Leo. „Aber wir haben nur geflirtet. Ich war in Cannes in so einer Disco. Und da haben wir getanzt. Da war neben so ein etwas dickerer Typ und der hat mich die ganze Zeit angeguckt. Ich wusste aber nicht, wer das ist. Und da habe ich noch mal hingeguckt und dann war es Leonardo DiCaprio“, plaudert die Blondine aus. „Und dann haben wir noch After Hour in seiner Villa gemacht. So zwei Wochen waren wir da, mit Chillen und so.“

Und da soll nichts gelaufen sein? Willi will, auf den Schlagzeilen basierend, von Dominik außerdem wissen: „Hast du mit Sarah Lombardi gepimpert?“ Bei den Berichten um Steffen von der Beeck interessiert die Bewohner natürlich nur eine Frage: Hat er Jenny Elvers wirklich geschlagen?

