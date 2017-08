Die schöne Maria Voskania veröffentlicht ihr Album "Magie"

Mittwoch, 23. August 2017, 23:06 Uhr

Die diesjährige DSDS-Finalistin Maria Voskania gehört zweifelsfrei zu den aufregendsten Vertreterinnen einer völlig neuen, modernen Form des deutschsprachigen Schlagers.

Foto: Anelia Janeva/ Universal Music

Nachdem sie ihr Publikum kürzlich bereits mit den beiden Vorabsingles „Magie“ und „Ich seh‘ nur dich“ begeisterte, folgt nun mit „Magie“ das brandneue Album der heißblütigen Sängerin mit den exotischen Wurzeln!

Bereits im frühen Alter von zehn Jahren war sich Maria Voskania ziemlich sicher, irgendwann als Sängerin auf der großen Bühne zu stehen. Statt sich in den Schulferien wie ihre Freundinnen tagsüber in der Sonne am Badesee zu amüsieren, verbrachte sie stundenlang mit Gesangsübungen in ihrem Kinderzimmer und später im kleinen Homestudio ihres Vaters, mit dem sie ihre ersten eigenen Songs komponierte.

Nachdem sie in der Big-Band ihrer Schule erste musikalische Erfahrungen gesammelt hatte, trat sie schließlich 2007 beim armenischen Vorentscheid des Eurovision Song Contests auf, bei dem sie einen sensationellen 2. Platz belegte.

Über Umwege gelangte ihre Demo-CD zwei Jahre später in die Hände von keiner Geringeren, als Schlager-Ikone Helene Fischer, die zu diesem Zeitpunkt eine neue Band suchte – Maria Voskania wurde prompt als Backgroundsängerin engagiert! Sechs Jahre lang war die 29-Jährige in ihrem Ensemble bei Tourneen, Shows und TV-Auftritten zu hören und veröffentlichte 2014 ihr erstes eigenes Schlageralbum, mit dem sie in der Folgezeit nebenbei als Solokünstlerin auftrat.

Mit „Magie“ ist die Zeit nun reif für Maria Voskania, den Schritt nach ganz vorne, ins ganz große Rampenlicht zu machen! Maria selbst präsentiert sich auf den 14 brandneuen Stücken natürlich als selbstbewusste Künstlerin, die genau weiß, wohin sie ihre musikalische Reise führt. Von hoch ansteckenden Tanzflächenfüllern wie „4 Flügel 2 Herzen“ oder „Freier Fall“ spannt Maria Voskania ihren stilistischen Bogen über den vor sommerlichen Gute-Laune-Vibes nur so strotzenden Latino-Popsong „Hiergefühl“, bis hin zu verträumten Stücken wie „Küss mich“ oder „Tag für Tag“ –Kompositionen, in denen ihre besondere armenische Seele spürbar ist.