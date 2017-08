Drake verarscht Rihanna

Drake (30) und Rihanna (29) kennen sich seit mindestens zehn Jahren. Ihre Freundschaft war wohl immer mal wieder mehr als nur das. Seit einem Jahr herrscht aber Funkstille zwischen den beiden. Bis jetzt.

Letzten Sommer sah es kurzfristig tatsächlich so aus, als wären die beiden Superstars RiRi und Drake nun wirklich ein Paar. Sie flirteten wie verrückt miteinander auf der Bühne und er machte ihr öffentliche Liebesbekundungen. Die Liaison zerbrach dann aber schon wieder im Herbst. Seitdem herrscht jedes Mal, wenn sich die beiden sehen, ein sehr peinliches Schweigen, und vor allem Drake fällt plötzlich ein, dass er noch ganz dringend etwas am anderen Ende des Raumes erledigen muss. (Wir erinnern uns an dieses Video…)

That awkward moment when you and your ex show up to the same party #rihanna #drake pic.twitter.com/OydtPkcMSq

— BallerAlert (@balleralert) 10. April 2017