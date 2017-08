Game of Thrones: So viel verdienen die Stars pro Episode

Mittwoch, 23. August 2017, 19:10 Uhr

Die Gagen der ‚Game of Thrones‘-Stars sind nun in einer neuen Gehaltsliste bekannt gegeben worden. Keine andere Show reicht an die Berühmtheit der Fantasy-Serie heran – und so ist es wohl auch kein Wunder, dass die Helden des Franchise ordentlich scheffeln.

(v.l.) Gwendoline Christie, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williams, Emilia Clarke, Sophie Turner and Kit Harington. Foto: FayesVision/WENN.com

Laut ‚Variety‘ verdient der Hauptcast um Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage und Nikolaj Coster-Waldau eine halbe Million Dollar pro Episode – umgerechnet sind das etwa 424 Millionen Euro, die die Schauspieler als Gage für jede Folge einnehmen.

Eine volle Staffel aus 13 Episoden würde bedeuten, dass die Stars fast 6 Millionen Euro dafür verdienen.

Doch im Seriengeschäft ist das nichts Ungewöhnliches: Die Gehaltsliste führt so auf, dass Hollywoodstar Kevin Spacey für eine Folge ‚House of Cards‘ ebenfalls eine halbe Million Dollar bekommt. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass Spacey für die Serie auch als Produzent mitwirkt – und diese „zusätzliche Entschädigung“ ist bereits in der Gage enthalten. Dies kann keiner der ‚Game of Thrones‘-Darsteller für sich behaupten, umso eindrucksvoller also die Höhe der Summe. Ob die Gagen der jüngeren Stars der Produktion – Sophie Turner und Maisie Williams etwa – ebenfalls an die ihrer älteren Kollegen heranreichen, ist nicht bekannt.