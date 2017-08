Ioan Gruffudd: James Cameron war bei "Titanic" besessen

Mittwoch, 23. August 2017, 22:04 Uhr

Ioan Gruffudd erlebte James Cameron als „besessenen Mann“ auf dem ‚Titanic‘-Set. Der 43-jährige Schauspieler spielte in dem Oscar-ausgezeichneten Film den Offizier Harold Lowe.

Foto: James Watkins/WENN.com

Wie der Waliser nun gegenüber ‚Daily Telegraph‘ verrät, war die Stimmung am Set des 1997 erschienen Blockbusters immer sehr „angespannt“, da der Regisseur unter großem Druck stand, den Streifen fertig zu drehen: „Wenn James Cameron jetzt hier wäre, er wäre erfreut. Aber, oh mein Gott, mit ‚Titanic‘, war er auf einer Mission. Da waren zwei Studios, die ihm im Rücken saßen… er war ein besessener Mann, weshalb die Stimmung sehr angespannt war. Aber er hat den Film fertig gemacht.„

Gruffudd verkörperte außerdem in dem 2005 erschienen Hollywoodstreifen ‚Fantastic Four‘ sowie in der Fortsetzung ‚Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer‘ (2007) den Mr. Fantastic.

In Superheldenfilmen mitzuspielen sei jedoch nicht die „befriedigendste Erfahrung“, da so viel CGI involviert sei. „Es hat überall grüne Leinwände und technische Sachen, aber wenn es mal zusammengestellt ist, ist es außergewöhnlich. Werbung dafür machen, durch die Welt per First Class reisen. Es war einfach großartig für einen Burschen, der in Aberdare aufgewachsen ist.“

Nun da er älter sei, glaube er, dass er inzwischen für mehr Rollen in Frage komme, da er nicht mehr wie ein „Hauptdarsteller“ aussehe: „Es ist aufregend. Da gibt es alle Sorten von Rollen, für die ich in der Vergangenheit nie in Frage gekommen wäre, da ich zu jung war und zu sehr nach einem Hauptdarsteller ausschaute. Jetzt habe ich ein bisschen was von Verwitterung. Ich habe ein bisschen zugenommen und habe Hängebacken. Ich kann nun eine reale Person spielen.“

Die 10 bekanntesten Filme mit Ioan Gruffudd

1997: Titanic

2000: 102 Dalmatiner

2001: Black Hawk Down

2004: King Arthur

2005: Fantastic Four

2006: Amazing Grace

2007: Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

2011: Sanctum

2011: Kill the Boss

2015: San Andreas